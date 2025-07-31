Karacabey'de Arap Koşu Tayı Açık Artırmasında 45 Milyon Lira Gelir Elde Edildi

Karacabey'de Arap Koşu Tayı Açık Artırmasında 45 Milyon Lira Gelir Elde Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Karacabey ilçesindeki açık artırmada 68 Arap koşu tayı satılarak toplamda 45 milyon 485 bin lira gelir elde edildi. İhalede en pahalı tay 'Taşkın Kral' 3 milyon liraya alıcı buldu.

BURSA'nın Karacabey ilçesindeki Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne (TİGEM) bağlı Harası'nda düzenlenen açık artırmada 68 Arap koşu tayı satılarak toplam 45 milyon 485 bin lira gelir elde edildi. İhalenin en pahalı tayı, 3 milyon liraya satılan 'Taşkın Kral' oldu.

Karacabey Tarım İşletmesi'nde TİGEM tarafından yetiştirilen Arap koşu tayları, Karacabey Harası'nda açık artırma usulüyle satışa sunuldu. 70 tayın çıkarıldığı ihalede 68 tay, 75 bin lira ile 3 milyon lira arasında değişen fiyatlarla alıcı buldu. İhalenin en yüksek bedelle satılan tayı, İshak Şahin'in 3 milyon liraya aldığı 2 yaşındaki erkek tay 'Taşkın Kral' oldu. Aynı alıcı, 2 yaşındaki dişi tay 'Yayla Çiçeği'ni de 2 milyon 800 bin liraya satın aldı. Taylardan 'Hızlı Özgün' adlı 2 yaşındaki erkek tay ise 2 milyon liraya Mehmet Çelik tarafından alındı. TİGEM yetkilileri, toplamda 68 tayın satışından 45 milyon 485 bin lira gelir elde edildiğini açıkladı. Bu yıl ilk kez hibrit yöntem uygulanan satışlarda, çevrimiçi tekliflerle e-satış da gerçekleştirildi. Yetkililer, bu uygulamanın tay fiyatlarının artmasına katkı sağladığını belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
14 yaşında direksiyon başına geçti sonrası facia! Kardeşiyle birlikte can verdi

14 yaşında direksiyon başına geçti sonrası facia
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lunaparkta facia! Eğlence aracı ortadan ikiye kırıldı, çok sayıda yaralı var

Lunaparkta büyük facia!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.