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Karaca'dan İki Ödül Birden: Altın ve Gümüş Effie

Karaca'dan İki Ödül Birden: Altın ve Gümüş Effie
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Karaca, Effie Awards Türkiye 2025'te 'Özel Günlerde Başaranlar' kategorisinde Altın Effie ve 'Ev Dekorasyon-Mobilya-Züccaciye-Sektörel' kategorisinde Gümüş Effie ödülü kazandı. Şirket, Anneler Günü ve 'Kırmızı Halı' temalı kampanyalarıyla dikkat çekti.

Karaca, Effie Awards Türkiye 2025'te "Özel Günlerde Başaranlar" kategorisinde Altın Effie, "Ev Dekorasyon-Mobilya-Züccaciye-Sektörel" kategorisinde Gümüş Effie elde etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sofra, mutfak, küçük ev aletleri, ev tekstili ve dekorasyon alanlarında faaliyet gösteren Karaca, prestijli pazarlama ve reklam etkinliği yarışması Effie Awards Türkiye 2025'ten ödüllerle döndü.

Şirket, Anneler Günü kampanyasıyla Özel Günlerde Başaranlar kategorisinde Altın Effie, "Kırmızı Halı" temalı çalışmasıyla Ev Dekorasyon-Mobilya-Züccaciye-Sektörel kategorisinde Gümüş Effie ödülünü kazandı.

Effie Türkiye, Reklamcılar Derneği ve Reklamverenler Derneği tarafından American Marketing Association ve Effie Worldwide Inc'ten alınan lisansla 2005'ten bu yana düzenleniyor. 2013'e kadar 2 yılda bir yapılan yarışma, 2014'ten itibaren her sene gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Kabasakal - Ekonomi
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