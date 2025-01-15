Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e çok sert kırmızı kart yanıtı

Erdoğan'dan Özel'e çok sert kırmızı kart yanıtı: Daha bunun...
AK Parti grubuna damga vuran an! Cumhurbaşkanı Erdoğan da şaşırdı

Parti grubuna damga vuran an! Erdoğan da şaşıp kaldı
İstanbul'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi

İstanbul'da kabus büyüyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi
Serenay Sarıkaya ifade verdi! Gülerek girdiği adliyeden ağlamaklı çıktı

Sipariş soruya ezbere yanıt! Gülerek girdiği adliyeden ağlayarak çıktı

Karabük Üniversitesi Batarya Teknolojileri Alanında İş Birliğine Devam Ediyor

Karabük Üniversitesi Batarya Teknolojileri Alanında İş Birliğine Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük Üniversitesi, 2024 yılında faaliyete geçecek olan KBÜBatarya Teknolojileri Araştırma Grubu ile batarya üretimi konusundaki çalışmalarını sürdürüyor. Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emre Biçer ile iş birliği fırsatlarını değerlendirdi.

Karabük Üniversitesi 2024 yılında faaliyete başlayan KBÜBatarya Teknolojileri Araştırma Grubunun çalışmalarıyla batarya üretimi konusunda önemli adımlar atmaya devam ediyor.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık bu kapsamda, batarya teknolojileri konusunda seminer vermek üzere üniversiteye gelen Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emre Biçer'i makamında kabul etti.

Görüşmede; iki üniversite arasındaki iş birliği, batarya teknolojilerinin gelişimi ve araştırma süreçlerinde ortak projeler yapılması gibi konular ele alındı.

Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, batarya teknolojilerinin enerji sektöründe giderek daha fazla önem kazandığını belirtti. Kırışık, üniversite bünyesinde sürdürülecek batarya teknolojisi çalışmaları ile Türkiye çapında bir birikimi değerlendirmeyi amaçladıklarını da sözlerine ekledi.

Ziyaretin sonunda, Rektör Kırışık tarafından Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emre Biçer ile Batarya Teknolojileri Araştırma Grubu Koordinatörü Doç. Dr. Batıkan Erdem Demir ve Doç. Dr. Satiye Korkmaz'a teşekkür belgesi takdim edildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Aziz Yıldırım Caner'in üzerini çizdi
img

ABD'yi küle çeviren yangında bir mucize daha! Hala sapasağlam
img

Canlı yayında sarf ettiği cümle milyonlarca emekliyi korkuttu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam! Tam bilet ücreti 20 liradan 27 liraya yükseldi

İstanbul'da ulaşıma büyük zam! İşte yeni tarife
Genel Başkan, market alışverişi yapıp ürünlerle stüdyoya geldi

Genel Başkan, market alışverişi yapıp ürünlerle stüdyoya geldi
Eşine ait olduğu iddia edilen cinsel içerikli videoyu canlı yayında kocasına izletti

Karısına ait olduğu iddia edilen cinsel ilişki videosunu izletti
Ünlü otomotiv şirketi iflas ediyor

Ünlü otomotiv şirketi iflas ediyor
Erdoğan'dan 'Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?' sorusuna çok net yanıt

Erdoğan'dan "Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?" sorusuna net yanıt
Binlerce kişiye yeşil pasaport verilecek

Binlerce kişiye yeşil pasaport verilecek

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.