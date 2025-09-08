Karabük'te Safran Ekimi Devam Ediyor

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili alan safranın ekimi sürüyor.

Her yıl ağustos-eylül aylarında soğanı dikilen, 30 santimetreye kadar uzayabilen, mor renkli, güzel kokulu çiçekler açan safran, ekim-kasım aylarında toplanıyor.

Ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen, 80 bin çiçekten sadece yarım kilogram üretilebilen safran, kilogramı 450 bin liradan alıcı buluyor ve "dünyanın en pahalı baharatı" olarak nitelendiriliyor.

Geçen yıl 44 üretici tarafından 104 dekar alanda üretilen ve 50 kilogramlık hasadı yapılan safranın ekimi devam ediyor.

Yukarıçiftlik köyü Keten Mahallesi'nde safran yetiştiriciliği yapan 54 yaşındaki İsmail Yılmaz, AA muhabirine, tarlasının 5 dekarına yeni ürün diktiklerini söyledi.

Safran soğanı dikim sezonunun bitmek üzere olduğunu belirten Yılmaz, "Dikim için havanın soğumasını ve yağmur yağmasını bekledik. Şu an hava oldukça müsait. İnşallah 10-15 Ekim gibi çiçeklenme olur." dedi.

Yılmaz, safran ekimi ve hasat zamanında ağırlıklı olarak kadınlarla çalıştıklarını anlatarak, bu yıl 17-19 Ekim'de Safran Festivali yapılacağını ifade etti.

Yılmaz'ın ziraat mühendisi kızı 22 yaşındaki Mine Yılmaz da kendi arazilerinde babasıyla geleneksel tarımla modern bilgiyi birleştirerek daha yüksek verimli ve kaliteli çiçekler almak için çalıştıklarını dile getirdi.

Safran soğanlarının dikimi için iklim koşullarına bağlı olarak toprağın hazırlandığını aktaran Yılmaz, "Toprak sürülür. Gübrelemeler yapılır. Daha sonra yumrularımızı yere oturtacak şekilde 15'er santimetre arayla dikeriz. Son olarak iki yandan küreklerle karık sistemi ile toprağı kapatırız." diye konuştu.

İşçilerden 57 yaşındaki Şehime İleriok ise safran ekiminin kendilerine ekmek kapısı olduğunu belirtti. Sabah arkadaşlarıyla tarlaya geldiklerini ifade eden İleriok, hasat zamanı çiçek toplamaya da geleceklerini kaydetti.