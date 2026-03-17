Karabük'te trafiğe kayıtlı araç sayısı 86 bin 262 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Karabük'te 2026 yılı Şubat ayı itibarıyla trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 86 bin 262 oldu. Karabük, Batı Karadeniz'in önemli araç sayılarından birine sahip.

TÜİK'in 2026 yılı Şubat ayına ilişkin açıkladığı motorlu kara taşıtları istatistiklerine göre, Türkiye genelinde 121 bin 791adet taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, Şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 33 milyon 869 bin 80'e ulaştı.

Batı Karadeniz illerinden Karabük'te dönem sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı 86 bin 262 olarak kayıtlara geçti. Komşu illerden Zonguldak'ta trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 210 bin 38, Bartın'da ise 69 bin 832 oldu.

TÜİK verilerine göre Karabük'teki taşıtların 48 bin 598'ini otomobil, 10 bin 649'unu kamyonet, 3 bin 432'sini kamyon, 14 bin 111'i motosiklet, bin 620'sini minibüs, 603'ünü otobüs, 6 bin 877'sini traktör ve 372'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
