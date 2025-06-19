Karabük'te Mayıs Ayında 265 Konut Satıldı

Karabük'te Mayıs Ayında 265 Konut Satıldı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Karabük'te Mayıs ayında toplam 265 konut satışı gerçekleşti. Bu satışların 201'i ikinci el, 64'ü ise ipotekli olarak yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarafından açıklanan konut satış istatistiklerine göre Karabük'te Mayıs ayında 265 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Mayıs ayına ilişkin konut satış istatistiklerini yayımladı. Buna göre, Türkiye genelinde Mayıs ayında toplam 130 bin 25 konut satışı gerçekleşti.

Batı Karadeniz illerinden Karabük'te Mayıs ayında 201'i ikinci el olmak üzere toplamda 265 konut satıldı. Bu satışların 64'ü ise ipotekli olarak gerçekleştirildiği bildirildi.

Aynı dönemde Zonguldak'ta 584, Bartın'da ise 207 konut satıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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