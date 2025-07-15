Karabük'te Hububat Hasadı Başladı

Karabük'te Hububat Hasadı Başladı
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Eflani ilçesinde 46 bin dekar alanda ekilen buğday, arpa ve siyez buğdayının hasadı başladı. Tarım ve Orman Müdürü Ekin Şenol, teknik kontrollerin yapıldığını ve çiftçilerin anız yangınlarına karşı uyarıldıklarını bildirdi.

Karabük'ün Eflani ilçesinde yaklaşık 46 bin dekar alanda ekilen hububatın hasadı başladı.

Eflani Tarım ve Orman Müdürü Ekin Şenol, yaptığı açıklamada, ilçede yaklaşık 46 bin dekar arazide hububat hasadının başladığını belirtti.

Bu yıl buğday, arpa ve tritikalenin yanında yörenin ata tohumu olan siyez buğdayının ekildiğini aktaran Şenol, Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak görevli teknik personelle biçerdöverle ürün hasadı kontrollerini gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Şenol, çiftçilere anız yangınlarına karşı uyarılarda da bulundu.

Başiğdir köyünde çiftçilik yapan Şevki Ün, bin dönüm alanda hububat ektiğini, hasada bolca çeşidi arpa ile başladığını ifade etti.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Ekonomi
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