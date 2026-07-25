Karabük'te coğrafi tescilli Yenice ıhlamur balında hasat başladı

Karabük'ün Yenice ilçesinde üretilen, Avrupa Birliğinden (AB) coğrafi tescil alan ıhlamur balında hasat mesaisi başladı.

Kendine özgü aromalı, sarı-amber renkli Yenice ıhlamur balının hasat etkinliği, ilçenin Kuzdağ köyünde 41 yıldır arıcılık yapan 62 yaşındaki İsmet Karakırık'ın çiftliğinde gerçekleşti.

Hasat etkinliğinde konuşan Yenice Kaymakamı Mert Can Çanga, gazetecilere, ıhlamur balının ününün, Türkiye'nin sınırlarını aştığını söyledi.

Bal kategorisinde Türkiye'nin ikinci tescilli ürününün ıhlamur balı olduğunu aktaran Çanga, "İnşallah bu gibi katma değeri yüksek ürünlerle ilçemizde güzel işler yapacağız." dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Yasin Önder ise Türkiye'de coğrafi işaretli 43 üründen birinin Yenice ıhlamur balı olduğunu belirterek, "İlçemizde yılda yaklaşık 20-25 ton bal hasadı yapılmaktadır. Amacımız, paydaşlarımızla el ele vererek bu üretimi daha yukarıya çıkarmaktır. Tüm üreticilerimize bereketli sezon diliyorum." ifadesini kullandı.

Üretici İsmet Karakırık da bu yıl beşinci kez düzenlenen hasat etkinliğine katılımdan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Geçen yıl yaklaşık 3 ton bal hasadı yaptıklarını anlatan Karakırık, "Bu sene mayıs ayına kadar süren yoğun yağmurlar nedeniyle tarlacı arıların yetiştirilmesinde biraz sıkıntı çektik ancak yine de ürün var. Karabük'te safrandan sonra AB tescilli ikinci ürünümüz bal oldu. Bu sene 850 gramlık kavanozları 1250 liradan satışa sunmayı düşünüyoruz." diye konuştu.

Japonya'dan Safranbolu ilçesine gelerek bölgenin tarihi ve kültürel dokusu üzerine projeler yürüten modacı Kiyoko Sakurai ise ıhlamur balını ilk kez tattığını vurgulayarak, "Gerçekten çok lezzetliydi. Sanırım şu anda Japonya'da ıhlamur balı bulunmuyor, bu yüzden benim için çok değerli bir deneyimdi." sözlerini sarf etti.

Kaynak: AA