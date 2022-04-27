Karabük OSB Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi
İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Karabük Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu toplantısı Vali Fuat Gürel Başkanlığında, KARORSAN Hizmet Binası'nda gerçekleştirildi.
KARABÜK (İHA) - Karabük Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu toplantısı Vali Fuat Gürel Başkanlığında, KARORSAN Hizmet Binası'nda gerçekleştirildi.
KARORSAN Yönetim Kurulu Başkanı Vali Fuat Gürel, Yönetim Kurulu üyeleri Cenk Gedikoğlu, İlhan Özçelik ve Yunus Çelik ile Bölge Müdürü Alper Tolga Saka'nın yer aldığı toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.
Toplantının ardından Organize Sanayi Bölgesi'nde tamamlanan ve devam eden altyapı çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Fuat Gürel çalışmalar hakkında Bölge Müdürü Saka'dan bilgiler aldı. - KARABÜK
İhlas Haber Ajansı / Ekonomi