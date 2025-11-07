Kapıkule Sınır Kapısı'nda Tır Geçişlerinde Tarihi Rekor!

Edirne Valisi Yunus Sezer, Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir saatte 96 tıra işlem yapılarak tarihi bir rekor kırıldığını açıkladı.

Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda tır geçişlerinde rekor kırıldı. Vali Yunus Sezer, sınır kapısında bir saatte 96 tıra işlem yapılarak tarihi bir başarıya imza atıldığını belirtti.

İhracattaki artış ile birlikte tır geçişlerinde yoğunluk yaşandığını belirten Edirne Valisi Yunus Sezer, alınan önlemler sayesinde geçişlerin hızlandığını söyledi.

Sezer, alınan ilave tedbirlerle tır geçişlerinde sağlanan hızlanmanın ülke ihracatına olumlu katkı sağladığını belirtti.

Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda artan tır trafiği nedeniyle bölgeye giden Vali Sezer'e, Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Ali Topçu, İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan ve İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş eşlik etti.

"29 bini tır giriş ve çıkışı"

Tır geçişlerinde tarihi rekorun kırıldığını belirten Vali Sezer, "Edirne'de 4 sınır kapımız var. Bu kapılardan ilk 10 ayda 4 milyon 400 bin araç geçişi var ve bunlardan 1 milyon 409 bini tır araçlarını kapsıyor. Kasım ayı itibarıyla bir haftayı geride bıraktık, toplam 80 bin 500 giriş ve çıkış var. Bunlardan 29 bini tır giriş ve çıkışını kapsıyor. Kapıkule özeline baktığımız zaman 17 bin 300 araç giriş ve çıkışı var. Buradan da 8 bin 512'si, krizin başladığı dönemdeki araç giriş ve çıkışlarımızı kapsıyor. Aldığımız tedbirlerle şunu söylemekte büyük fayda görüyorum: Özellikle çadırlı tırlarda bekleme süresini 74 saatten şu anda 14 saate indirmiş durumdayız. Gün içerisinde eritiyoruz. Bunlar gümrük sahası ve dışındaki araçları kapsıyor. Yine tır parklarında şu anda araç yoğunluğumuz çok azalmış durumda. Frigolarda, yani acil geçişi gerektiren tırlarda 24 saatlik bekleme süresi şu anda 2 saate inmiş durumda. Şu ana kadar belki son 15 yılın en iyi dönemini geçirmeye başladık. Yine şunu da belirteyim, bir rekor kırdık. Saatlik 96'ya çıktık tır geçişinde. Bu da şu ana kadarki Kapıkule'deki tarihi rekor" dedi.

"Tır parkında bekleme süresini kısaltıp hızlı geçişi sağlıyoruz"

Vali Sezer, "Buradan hem kendi gümrük personelimize, yolda tedbir alan ve gümrükte çalışan emniyet personelimize, jandarmamıza, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hassaten de Bulgaristan tarafına, dost ve kardeş ülkemize teşekkür ediyorum. Birçok krizi beraber yönetiyoruz. Onların da aldığı tedbirler, gösterdikleri hassasiyet bizim için çok değerli. Önümüzde yaklaşık bir aylık yoğun bir dönem var. Bu yoğun dönemi de sabah akşam takip ederek, tır parkında bekleme süresini kısaltıp hızlı geçişi sağlıyoruz. Bunu sağladığımız için memnunuz. Daha da süreleri kısaltmak için de gurbetçi sezonunda olduğu gibi çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi. - EDİRNE