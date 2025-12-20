Haberler

Kapıkule Gümrük Kapısı'nda günlük ticari araç geçiş rekoru kırıldı

7 Aralık'ta Kapıkule Gümrük Kapısı'nda ticari araç geçişlerinde günlük işlem rekoru kırılarak, toplamda 3 bin 442 araç giriş-çıkış yaptı. Ticaret Bakanlığı, gümrük ve lojistik altyapısının sürekli iyileştirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 7 Aralık günü, 1753'ü giriş, 1689'u çıkış olmak üzere 3 bin 442 araçla ticari araç geçişlerinde en yüksek günlük işlem seviyesine ulaşıldı.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye'nin dış ticaretini ekonomi politikalarıyla uyumlu biçimde geliştirmek, ihracatı güçlendirmek ve ithalat süreçlerini etkin şekilde yönetmek amacıyla gümrük ve lojistik altyapısını sürekli olarak iyileştirmeye yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, bu kapsamda, Avrupa'ya açılan en stratejik kara sınır kapılarından biri olan Kapıkule Gümrük Kapısı'nda ticari araç geçişlerinde tarihi rekora ulaşıldığı belirtilerek, "Kapıkule Gümrük Kapısı'nı kullanarak ticari taşıma gerçekleştiren araç sayısı, 7 Aralık'ta bir gün içinde 1753'ü giriş, 1689'u çıkış olmak üzere toplam 3 bin 442 araca ulaşarak bugüne kadarki en yüksek günlük işlem seviyesine çıkmıştır." bilgisi verildi.

Söz konusu rekorun gümrük idarelerinin artan işlem kapasitesini, dijitalleşme ve modernizasyon odaklı uygulamaların sahadaki karşılığını ve lojistik süreçlerin daha hızlı, etkin ve güvenilir şekilde yürütüldüğünü açık biçimde ortaya koyduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aynı zamanda bu gelişme, ülkemizin dış ticaret akışının kesintisiz sürdürülmesi ve ihracatçılarımızın rekabet gücünün desteklenmesi açısından da büyük önem taşımaktadır. Ticaret Bakanlığı olarak, dış ticaretin tüm taşıma modlarında hızlı, kolay ve güvenilir şekilde gerçekleştirilmesini teminen, gümrük kapılarımızdaki altyapı yatırımlarını, personel kapasitesini ve operasyonel verimliliği artırmaya yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu doğrultuda, dış ticaret erbabımızın ihtiyaçlarına cevap veren, ticaretin önünü açan ve ülkemizin ekonomik hedeflerine katkı sağlayan uygulamaları hayata geçirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Mert Davut - Ekonomi
