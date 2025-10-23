Haberler

KAP açıklaması geldi! Koç Holding altın madenini 900 milyon liraya sattı

KAP açıklaması geldi! Koç Holding altın madenini 900 milyon liraya sattı
Koç Holding bünyesinde faaliyet gösteren Demir Export A.Ş., Balıkesir'deki altın madeni projesi ve lisansını yaklaşık 18,5 milyon euro (yaklaşık 900 milyon TL) bedelle CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye sattı.

Koç Holding'in 1957 yılından bu yana madencilik alanında faaliyet gösteren iştiraki Demir Export A.Ş., elindeki en önemli projelerden biri olan Balıkesir İvrindi'deki Sarıalan Altın İşletmesi Projesini Çevik Ailesi'ne ait CVK Maden İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş.'ye sattı.

KAP AÇIKLAMASI GELDİ

CVK Maden tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP)'na yapılan açıklamada, söz konusu ruhsat sahasının 18,5 milyon euro (yaklaşık 18,5 milyon dolar) bedelle Demir Export'tan satın alındığı belirtildi. Şirket, ayrıca sahadaki ruhsat alanının genişletilmesine yönelik girişimlerin sürdüğünü ifade etti.

"ANLAŞMA SAĞLANMIŞTIR"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Şirketimiz CVK Maden İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş., Sarıalan Altın İşletmesi Projesi ruhsat sahasının genişletilmesine yönelik girişimlerde bulunmakta olup, bu kapsamda; Şirketimiz ile Demir Export A.Ş. arasında Balıkesir ili İvrindi ilçesi sınırları dahilinde bulunan Sicil: 201201393 sayılı IV. Grup İşletme Ruhsatlı maden sahasının 18.500.000 USD bedelle Demir Export A.Ş.'den satın alınması konusunda anlaşma sağlanmıştır."

Balıkesir'deki madende yapılan ölçümlerde yaklaşık 70 bin ons altın ve 468 bin ons gümüş rezervinin bulunduğu tahmin ediliyor. Satış anlaşması kapsamında, 18,5 milyon euroluk bedelin ödemesi 2 yıl içinde tamamlanacak. Ayrıca, maden üretiminden elde edilen gelirlerin yüzde 3'ü, NSR (Net Smelter Return) payı olarak Demir Export'a ödenecek.

Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFatih :

osimhen in 4/1 i :)

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
