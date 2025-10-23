KAP açıklaması geldi! Koç Holding altın madenini 900 milyon liraya sattı

Koç Holding'in 1957 yılından bu yana madencilik alanında faaliyet gösteren iştiraki Demir Export A.Ş., elindeki en önemli projelerden biri olan Balıkesir İvrindi'deki Sarıalan Altın İşletmesi Projesini Çevik Ailesi'ne ait CVK Maden İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş.'ye sattı.

KAP AÇIKLAMASI GELDİ

CVK Maden tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP)'na yapılan açıklamada, söz konusu ruhsat sahasının 18,5 milyon euro (yaklaşık 18,5 milyon dolar) bedelle Demir Export'tan satın alındığı belirtildi. Şirket, ayrıca sahadaki ruhsat alanının genişletilmesine yönelik girişimlerin sürdüğünü ifade etti.

"ANLAŞMA SAĞLANMIŞTIR"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Şirketimiz CVK Maden İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş., Sarıalan Altın İşletmesi Projesi ruhsat sahasının genişletilmesine yönelik girişimlerde bulunmakta olup, bu kapsamda; Şirketimiz ile Demir Export A.Ş. arasında Balıkesir ili İvrindi ilçesi sınırları dahilinde bulunan Sicil: 201201393 sayılı IV. Grup İşletme Ruhsatlı maden sahasının 18.500.000 USD bedelle Demir Export A.Ş.'den satın alınması konusunda anlaşma sağlanmıştır."

Balıkesir'deki madende yapılan ölçümlerde yaklaşık 70 bin ons altın ve 468 bin ons gümüş rezervinin bulunduğu tahmin ediliyor. Satış anlaşması kapsamında, 18,5 milyon euroluk bedelin ödemesi 2 yıl içinde tamamlanacak. Ayrıca, maden üretiminden elde edilen gelirlerin yüzde 3'ü, NSR (Net Smelter Return) payı olarak Demir Export'a ödenecek.