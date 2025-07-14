Kangal Balıklıgöl Tabiat Parkı İlan Edildi

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Sivas'ın Kangal ilçesinde bulunan bir alan, Cumhurbaşkanı kararı ile 'Kangal Balıklıgöl Tabiat Parkı' olarak belirlendi. Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, tabiat parkına dair harita ve koordinatlar da yer aldı.

Sivas'ın Kangal ilçesindeki bir alan, "Kangal Balıklıgöl Tabiat Parkı" olarak belirlendi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Sivas'ın Kangal ilçesi sınırları içinde bulunan alan, Milli Parklar Kanunu gereğince "Kangal Balıklıgöl Tabiat Parkı" ilan edildi.

Kararda, tabiat parkına ilişkin harita ve koordinatlara da yer verildi.

Kaynak: AA / Serhat Tutak - Ekonomi
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