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Kanada, ABD ve Meksika'ya serbest ticaret anlaşmasının yenilenmesi talebini iletti

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Kanada, ABD-Meksika-Kanada Anlaşması'nın (USMCA) 16 yıllığına yenilenmesi talebini taraflara iletti. Ticaret Bakanı LeBlanc, anlaşmanın Kuzey Amerika ekonomisi için faydalı olduğunu belirtti.

Kanada'nın, ABD-Meksika- Kanada Anlaşması'nın (USMCA) 16 yıllığına yenilenmesine yönelik talebini taraflara ilettiği bildirildi.

Kanada'nın ABD ile Ticaretinden Sorumlu Bakanı Dominic LeBlanc, ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ve Meksika Ekonomi Bakanı Marcelo Ebrard'a USMCA'ya ilişkin mektup gönderdi.

Söz konusu serbest ticaret anlaşmasının 16 yıllığına yenilenmesine yönelik talebini taraflara ileten LeBlanc, "Anlaşma, taraflar ve bütünlemiş Kuzey Amerika ekonomisi için oldukça faydalı." ifadesini kullandı.

LeBlanc ayrıca, bu kapsamda Greer ve Ebrard'dan da mektup aldığını kaydetti. ???????

ABD ile Meksika iki tur daha görüşecek

ABD ile Meksika, USMCA'nın Ortak Gözden Geçirme sürecine ilişkin ilk ikili görüşmeleri 30 Mayıs'ta tamamlamıştı.

Başkent Washington'da 16-17 Haziran'da yapılacak ikinci turda bu görüşmelerin sürdürüleceği ve tarım ile eşit rekabet koşullarının ele alınacağı belirtilerek, görüşmelerin üçüncü turunun ise 20 Temmuz haftasında Mexico City'de gerçekleştirileceği bildirilmişti.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır
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