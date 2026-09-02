Kanada Merkez Bankası Faizi Sabit Tuttu

NEW Kanada Merkez Bankası (BoC), üst üste 7. toplantısında politika faizini yüzde 2,25'te sabit bıraktı.

Bankadan yapılan açıklamada, ekonomi ve enflasyonun genel olarak tahminlerle uyumlu seyretmesi nedeniyle politika faizinde değişikliğe gidilmediği bildirildi.

Açıklamada, gecelik faiz oranının yüzde 2,25, banka faizinin yüzde 2,5 ve mevduat faizinin yüzde 2,20'de tutulduğu belirtildi.

Orta Doğu'da devam eden çatışmanın enerji fiyatlarını yüksek tuttuğuna işaret edilen açıklamada, Kanada ile ABD arasındaki ticaret görüşmelerinin çökmesinin ardından yeni ABD tarifeleri ve Kanada'nın karşı önlemlerinin açıklandığı anımsatıldı.

Açıklamada, her iki gelişmenin de seyrinin belirsiz olduğu vurgulandı???????.

Kanada dahil olmak üzere küresel çapta uzun vadeli tahvil getirilerinin yükseldiğine değinilen açıklamada, son verilerin genel olarak Kanada ekonomisinde toparlanmanın geniş tabana yayıldığı yönündeki görüşü teyit ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Ancak belirsizlik yüksek ve yeni ABD tarifeleri ile daha ileri adımlara yönelik tehditler, toparlanmanın sürdürülebilirliği açısından risk oluşturuyor." değerlendirmesi yapıldı.

Orta Doğu'daki çatışmanın devam etmesi ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması konusunda çok az ilerleme sağlanmasıyla birlikte, BoC'nin enflasyon tahminine yönelik yukarı yönlü risklerin arttığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yüksek petrol fiyatları ve yüksek rafineri marjları ne kadar uzun süre devam ederse, bunun mal ve hizmetlerin fiyatlarına sıçrama riski de o kadar artıyor. ABD'nin yeni gümrük vergileri ve Kanada'nın buna karşılık getirdiği tarifeler de bazı işletmelerin maliyetlerini artıracak ve zaman içinde tüketici fiyatlarına yansıyabilecek."

BoC, en son Ekim 2025'te faiz oranında ayarlamaya gitmiş, politika faizini yüzde 2,50'den yüzde 2,25'e çekmişti.

Aralık 2025'te ise politika faizini sabit tutan banka, bu yıl ocak, mart, nisan, haziran ve temmuzda gerçekleştirdiği toplantılarda da politika faizini değiştirmemişti.

Kaynak: AA