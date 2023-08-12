Kamu Mühendisleri Platformu Özlük Haklarının İyileştirilmesini Talep Ediyor

MUSTAFA USTA

Kamu Mühendisleri Platformu Sinop Temsilcisi Ahmet Ali Akyüz, "Unvanlarımız onlarla eş değer olduğundan dolayı aramızdaki maaş farkının kapanmasını talep ediyoruz. Kendimden örnek verecek olursam hem harita hem de çevre mühendisiyim. Aldığım maaş normal bir memura kıyasla çok çok aşağıda çünkü normal bir memur 11 bin liradan 22 bin liraya yükseltilince benim zaten maaşım 20 bin lira bandındaydı. 100'de 100'lük zam bana vurmadı" dedi.

Kamu Mühendisleri Platformu Sinop Temsilcisi Ahmet Ali Akyüz, kamu mühendislerinin özlük ve mali haklarının iyileştirilmesi talebinde bulundu.

" ÖZLÜK HAKLARIMIZIN İYİLEŞTİRİLMESİNİ TALEP EDİYORUZ"

Akyüz, şöyle konuştu:

"Tam olarak sorunumuz kamuda unvanımıza denk gelen unvanlarla aramızdaki maaş farkının çok açılmış olması. Biz buna karşılık diğer unvanlarla olduğu gibi mühendislik meslek kanununun çıkmasını ve özlük haklarımızın iyileştirilmesini talep ediyoruz. Açılan maaş farkında açılan makasın daralmasını istiyoruz. Kapanmasını istiyoruz daha doğrusu. 8 senelik memur mühendis şuan 31 bin lira civarlarında maaş almakta. Bu yanımızda çalışan bizim sorumluluğumuzda olan işçiden daha aza tekabül ediyor. Doktorların, hakimlerin, savcıların, öğretmenlerin meslek kanunu çıktı. Unvanlarımız onlarla eş değer olduğundan dolayı aramızdaki maaş farkının kapanmasını talep ediyoruz. Kendimden örnek verecek olursam hem harita hem de çevre mühendisiyim. Aldığım maaş normal bir memura kıyasla çok çok aşağıda çünkü normal bir memur 11 bin liradan 22 bin liraya yükseltilince benim zaten maaşım 20 bin lira bandındaydı. 100'de 100'lük zam bana vurmadı. Sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Bir de diğer meslek gruplarındaki kanunlar çıktığı için, bize de aynı şekilde mühendislik meslek kanununun çıkmasını talep ediyoruz. Bu talepler toplu sözleşmede yerine getirilirse biz tamamen istediğimizi almış oluyoruz. Toplu sözleşmede söylediklerimize kulak verirlerse, talebimizi dikkate alırlarsa haklarımızın yerine geleceğini düşünüyorum."