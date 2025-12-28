Haberler

Kamu mali yönetiminde yapay zeka desteğiyle tasarruf sağlanıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi ile son bir yılda 2 milyar liranın üzerinde verimsiz harcamanın önüne geçti. Yapay zeka destekli uygulamalarla kamu mali yönetiminde dijital dönüşümü hızlandırarak kaynak kullanımında tasarruf sağlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamu harcamalarında etkinliği artırmak ve tasarruf sağlamak amacıyla geliştirdiği Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi'yle (BKMYBS) son bir yıl içinde 2 milyar liranın üzerinde verimsiz harcamanın önüne geçti.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre Bakanlık, yapay zeka destekli uygulamalar ile mali süreçlerde başlattığı dijital dönüşüme hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda, kamu mali yönetiminde etkinliğin artırılması, kaynak kullanımında tasarruf sağlanması ve karar alma süreçlerinin güçlendirilmesi amacıyla geliştirilen BKMYBS ile planlama, bütçeleme, harcama, muhasebe, raporlama ve denetim dahil olmak üzere tüm mali süreçler bütüncül bir yaklaşımla dijital ortama taşındı. Bu kapsamda kamu mali işlemleri uçtan uca dijitalleştirilerek standartlaştırıldı, süreçler daha hızlı, izlenebilir ve etkin biçimde yürütülür hale geldi.

BKMYBS, halihazırda merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından aktif biçimde kullanılıyor.

Yerel yönetimlerde yaygınlaştırılacak

Sisteme, 2026 yılında mahalli idarelerin de dahil edilmesi hedeflenirken, başta belediyeler olmak üzere, tüm yerel yönetimlerde yaygınlaştırılması planlanıyor.

Sistemin sağladığı dijitalleşmeyle kağıda dayalı işlemler büyük ölçüde azaltıldı, zaman, mekan ve işlem maliyetlerinde önemli tasarruflar sağlandı.

Elektronik ortamda yürütülen mali işlemler sayesinde 2023-2025 döneminde yaklaşık 5 bin ton karbon emisyonunun önüne geçildi.

Sisteme entegre edilen yapay zeka destekli analitik ve risk analiz uygulamaları, mali verilerin anlık ve detaylı şekilde değerlendirilmesine de imkan tanıyor.

e-Mali denetim kapasitesi güçlendirilirken, risk odaklı denetim yaklaşımı daha etkin hale getiriliyor. Özellikle son bir yıl içinde 2 milyar liranın üzerinde verimsiz harcama önlendi. Böylece, kamu kaynaklarının korunmasına yönelik etkin bir kontrol mekanizması işletildi.

"Verimsiz harcamalar tespit ediliyor"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, bu uygulamalarla, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir bir kamu mali yönetimi altyapısını oluşturduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Yapay zeka destekli analizler sayesinde verimsiz harcamalar tespit ediliyor, harcamalarda etkinlik ve verimliliğin artırılarak kamu kaynaklarının önceliklere uygun kullanımı sağlanıyor. Ayrıca üretilen analitik çıktılarla karar alma süreçleri güçlü veri temelli bir yapıya kavuşturuluyor. Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi'nin mali saydamlık, hesap verebilirlik ve etkin kamu yönetimi ilkeleri doğrultusunda kamu kaynaklarının verimli ve çevreye duyarlı bir anlayışla yönetilmesine kararlılıkla devam edilecek."

Kaynak: AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Ekonomi
Eski Habertürk yöneticisi Veyis Ateş ve fenomen Taner Çağlı gözaltına alındı

Eski Habertürk yöneticisi Veyis Ateş ve ünlü fenomen gözaltına alındı
'The Bacım' lakaplı fenomen uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

2,5 milyon takipçili "The Bacım" da gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mescid-i Haram'da korkunç olay! Kendini adeta kalkan yaptı

Mescid-i Haram'da korkunç olay! Kendini adeta kalkan yaptı
Hareketi ortalığı karıştırdı, Gülben Ergen'den açıklama geldi

Hareketi ortalığı karıştırdı, Gülben Ergen'den açıklama geldi
İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu! Mekanlar arasında Bebek Otel de var

Listede Bebek Otel de var! Baskında neler ele geçirildi neler
İYİ Partili Türkkan: Cezaevinden çıkan mahkumlar suç ilanları veriyor

Tahliye edilen mahkumlardan kan donduran ilanlar! İlk işleri bu oldu
Mescid-i Haram'da korkunç olay! Kendini adeta kalkan yaptı

Mescid-i Haram'da korkunç olay! Kendini adeta kalkan yaptı
Arda Güler ve Yiğit Efe Demir, -4 dereceye aldırış etmeden karda futbol oynadı

Görüntüdeki isimleri tanıdınız mı? -4 derece soğuğa aldırış etmediler
Sadettin Saran'la ilgili çok konuşulacak iddia: Kongreye gidip başkanlığı bırakacak

Canlı yayında çok konuşulacak iddia: En geç ocak ayında...