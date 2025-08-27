Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'ndan Memur ve Emeklilere Zam Kararı
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 2026-2027 yıllarında memur ve emeklilerine uygulanacak zam oranlarını belirledi. Memur maaşlarına 2026'nın ilk yarısında yüzde 11, ikinci yarısında yüzde 7, 2027'nin ilk yarısında yüzde 5 ve ikinci yarısında yüzde 4 zam yapılacak. Ancak Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen, yapılan zamlara itiraz ederek kararı imzalamadı.
2026-2027 yıllarında memur ve emeklilerine uygulanacak mali, sosyal ve özlük haklarını içeren Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
4'üncü kez toplanan Hakem Kurulu'nun aldığı karar ve 8. Dönem Toplu Sözleşme tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu toplantısına katılanların çoğunluğu ile memur maaşları ve memur emeklisi aylıklarına 2026'nın ilk 6 ayında yüzde 11, ikinci 6 ayında yüzde 7, 2027'nin ilk 6 ayında yüzde 5, ikinci 6 ayında yüzde 4 zam yapılmasını kararlaştırdı.
Zam oranlarına itiraz ederek masadan kalkan Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) ve Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Türkiye Kamu-Sen) üyeleri, Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığında toplanan kurul kararını imzalamadı.