Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'ndan Memur ve Emeklilere Zam Kararı

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'ndan Memur ve Emeklilere Zam Kararı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 2026-2027 yıllarında memur ve emeklilerine uygulanacak zam oranlarını belirledi. Memur maaşlarına 2026'nın ilk yarısında yüzde 11, ikinci yarısında yüzde 7, 2027'nin ilk yarısında yüzde 5 ve ikinci yarısında yüzde 4 zam yapılacak. Ancak Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen, yapılan zamlara itiraz ederek kararı imzalamadı.

2026-2027 yıllarında memur ve emeklilerine uygulanacak mali, sosyal ve özlük haklarını içeren Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

4'üncü kez toplanan Hakem Kurulu'nun aldığı karar ve 8. Dönem Toplu Sözleşme tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu toplantısına katılanların çoğunluğu ile memur maaşları ve memur emeklisi aylıklarına 2026'nın ilk 6 ayında yüzde 11, ikinci 6 ayında yüzde 7, 2027'nin ilk 6 ayında yüzde 5, ikinci 6 ayında yüzde 4 zam yapılmasını kararlaştırdı.

Zam oranlarına itiraz ederek masadan kalkan Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) ve Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Türkiye Kamu-Sen) üyeleri, Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığında toplanan kurul kararını imzalamadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
Tayanç Ayaydın, taciz iddiaları sonrası sessizliğini bozdu: Düşüncesiz davranmış olabilirim

Taciz mesajları ifşa olan Tayanç Ayaydın sessizliği bozdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump-FED kavgası büyüyor! Yönetim kurulu üyesini görevden aldı

Kavga büyüyor! Trump gözünün yaşına bakmadan görevden aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.