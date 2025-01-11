Kamuda çalışan işçilere ikramiye ödemesinde tarih netleşti

Resmi Gazete kararı ile kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan işçilere verilen ikramiye ödemelerinin hesaplara yatırılacağı tarih netleşti.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan işçilere 2025 yılında yapılacak ikramiye (ilave tediye) ödemelerinde tarih belli oldu. Söz konusu ödemelerin iki parça şeklinde yapılacağı duyuruldu.

İLK İKRAMİYE 24 OCAK'TA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararına göre, 6772 sayılı kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere yapılacak ilave tediyenin birinci yarısı 24 Ocak'ta ödenecek. Kalan yarısı ise 24 Mart'ta hesaplara yatırılacak.

Maden işletmelerinde yeraltı işlerinde çalışanlara yapılacak ilave tediye ise 23 Aralık 2025 tarihinde ödenecek.