Kamu bankaları da promosyon yarışına dahil oldu! SGK emeklileri için promosyon tutarı 5 bin TL'ye çıktı

Özel bankalar emekli promosyonları için birbirleri ile rekabete girerek müşteri çekme yarışına girdiler. Kamu bankaları da yarışa dahil olarak Sosyal Güvenlik Kurumu emeklilerine 3 yıl için ödenen promosyon tutarını 5 bin liraya kadar çıkardılar.

Özel bankaların emekli maaş promosyonları konusunda rekabete girmeleri sonrası kamu bankalarından da benzer bir hamle geldi.

PROMOSYON ÖDEMESİNE İLİŞKİN PROTOKOLLER 1 KASIM'DA GÜNCELLENECEK

Özel bankalar ve kamu bankaları promosyon ödemeleri için çalışmaları hızlandırdı. Diğer yandan SGK yazılı açıklama yaparak kurum ile bankalar arasında Mart 2020'de imzalanan emekli ve hak sahiplerine promosyon ödenmesine ilişkin protokollerin 1 Kasım 2022'de güncelleneceğini ifade etti. Açıklamada aralarında kamu bankalarının da bulunduğu 19 banka ile yeniden protokol imzalanacağı vurgulandı. Kamu bankaları SGK emeklilerine3 yıl için ödenen promosyon tutarını 5 bin liraya kadar çıkardılar.

Bankalar ile imzalanacak protokole göre SGK'dan gelir/aylık alan emekli ve hak sahiplerinden gelir/aylıkları şu şekilde:

3.500.-TL'ye kadar olanlara 3.000.-TL,

3.500.-TL – 7.500.-TL arası olanlara 3.500.-TL,

7.500.-TL – 10.000.-TL arası olanlara 4.500.-TL

10.000.-TL'den fazla olanlara 5.000.-TL 3 (üç) yıl için peşin promosyon ödenmesi yapılacak.

MAAŞLARIN 3 YIL AYNI BANKADAN ALINMASI GEREKİYOR

SGK tarafından yapılan açılamanın devamında''Belirlenen tutarlar asgari olup, bankalar kendi uygulamaları doğrultusunda promosyon miktarlarını artırabilecekler'' ifadelerine yer verildi. Kişilerin promosyon ödemesi alması için talepte bulunmaları gerekiyor. Bunun yanında aylıklarını 3 yıl süre ile anlaşma yaptıkları bankadan alacaklarına dair taahhütname imzalamaları gerekiyor.

SGK ile protokol anlaşması imzalayan bankaların listesi

- T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

- Türkiye Halk Bankası A.Ş.

- Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

- Türkiye Garanti Bankası A.Ş.

- Türkiye İş Bankası A.Ş.

- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

- Akbank T.A.Ş.8- Denizbank A.Ş.

- Türk Ekonomi Bankası A.Ş.

- QNB Finansbank A.Ş.

- ING Bank A.Ş.

- Şekerbank T.A.Ş.

- Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.

- Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

- Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

- Ziraat Katılım Bankası A.Ş.

- Vakıf Katılım Bankası A.Ş.

- Odeabank A.Ş.

- Fibabanka A.Ş.



