Kamu Alacaklarına Uygulanan Gecikme Zamları ve Taksitlendirme Faiz Oranları Düşürüldü

Güncelleme:
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamu alacaklarına uygulanan gecikme zammı ve taksitlendirme faiz oranlarının düşürüldüğünü duyurdu. Vergi ve SGK borçlarının daha düşük faizle taksitlendirilebileceği belirtildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamu alacaklarına uygulanan gecikme zammı ve taksitlendirmelerde uygulanan tecil faiz oranlarının düşürüldüğünü belirterek, "Vergi ve SGK borçları daha düşük faizle taksitlendirilebilecek." ifadesini kullandı.

Şimşek, NSosyal hesabından gecikme zammı ve tecil faizi oranlarında yapılan değişikliklere ilişkin paylaşımda bulundu.

Kamu alacaklarına uygulanan gecikme zammı ve taksitlendirmelerde uygulanan tecil faiz oranlarının düşürüldüğüne dikkati çeken Şimşek, "Vergi ve SGK borçları daha düşük faizle taksitlendirilebilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemelerle kamu alacaklarının süresinde ödenmemesi nedeniyle uygulanan aylık gecikme zammı yüzde 3,7'ye, kamu alacaklarının tecili ve taksitlendirilmesi halinde uygulanan yıllık faiz de yüzde 39'a indirildi.

Kaynak: AA / Mert Davut - Ekonomi
