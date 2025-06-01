Kamp Alanlarına Yoğun Talep: Çadır ve Karavan Kiralamaları Artış Gösterdi

Kamp Alanlarına Yoğun Talep: Çadır ve Karavan Kiralamaları Artış Gösterdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yaz sezonu ve Kurban Bayramı tatili yaklaşırken, doğa ile iç içe olmak isteyenlerin çadır ve karavana olan talebi artış gösterdi. Özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde, yüksek otel fiyatlarına alternatif olarak kamp alanlarına rezervasyonlar yoğunlaştı.

MEHMET CAN TOPTAŞ/MERTKAN ORUÇ - Yaklaşan yaz sezonu ve Kurban Bayramı tatili öncesi kamp yerlerinde hazırlıklar hızlanırken, doğayla iç içe olmak isteyenlerin çadır ve karavana olan talebinde artış görüldü.

Yaz sezonu ve bayram tatili yaklaşırken, otel tatilini tercih etmeyen vatandaşların adresi çadır ve karavan kampları oluyor.

Doğayla baş başa vakit geçirip, konakladıkları bölgelerin güzelliklerini keşfetmek isteyenler, aileleri veya arkadaşlarıyla çadır ve karavan kamplarında tatilini yapıyor.

Özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde, yüksek otel fiyatları karşısında daha ekonomik şekilde tatil yapmak isteyenler, her türlü ihtiyaca göre hizmetin de verildiği kamp alanlarını tercih ediyor.

"Sektörde hareketlilik hız kazandı"

Karavan İmalatçıları ve Tedarikçileri Derneği Başkanı Ahmet Fazlıoğlu, AA muhabirine, yaz sezonu gelirlerinin, sektörün yıllık kazancının önemli bir bölümünü oluşturduğunu söyledi.

Tatilcilerin sabit bir noktada kalmak yerine, istedikleri zaman istedikleri yere gitmek istediğini dile getiren Fazlıoğlu, "Karavan sektöründe hareketlilik, tüm Türkiye genelinde hız kazanmaya başladı. Özellikle doğayla iç içe, özgür ve bireysel tatil anlayışını benimseyen tatilcilerin ilgisiyle birlikte, hem sıfır karavan satışlarında hem de kiralama hizmetlerinde gözle görülür bir artış yaşanıyor. 2025 sezonuna sektörün güçlü bir talep artışıyla girmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Fazlıoğlu, kalabalık otellerden uzak, doğal yaşamın içinde olmanın birçok kişi için daha cazip olduğunu belirterek, karavanlara her yaş ve grubun ilgisinin arttığını anlattı. Genellikle şehir hayatından uzaklaşmak isteyen 25-35 yaş aralığındaki genç yetişkinler veya çiftler, çocuklarıyla tatil yapmak isteyen 30-50 yaş aralığındaki aileler ve 50 yaş üstü emeklilerin, karavana ilgi gösterdiğini belirten Fazlıoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Diğer uzun süreli tatillere göre karavan, konaklama ve yemek masraflarını ciddi oranda düşürebiliyor. Karavan tatili, özellikle aileler için daha uygun maliyetli bir seçenek sunuyor. Orta segment, 3-4 kişilik bir çekme karavan günlük kiralama bedeli, ortalama 1500-2 bin 500 lira arasında değişebiliyor. Motokaravanlarda ise bu rakam, 2 bin 500-4 bin lira arasında seyrediyor."

Çadır ve karavan kamplarına rezervasyonda yoğunluk

İzmir'in Menderes ilçesindeki bir çadır kampında işletme müdürü olarak görev yapan Uğur Burhan da yaklaşan Kurban Bayramı tatili nedeniyle çadır kamplarında, konaklama hizmetlerine yönelik rezervasyonlarda yoğunluk yaşandığını bildirdi.

Burhan, tatilini çadır ve karavan kamplarında geçirmek için arayanların çoğunun, öncelikle çadır fiyatları hakkında bilgi almak istediğini kaydederek, "Karavan ve apart odalara da yoğun ilgi var. Bayram tatilinin kısa olmasına ve okulların henüz kapanmamasına rağmen gösterilen yoğun ilgiden memnunuz." dedi.

Kamp alanında yaklaşık 400 çadır, 70 karavan ve 15 apart odanın mevcut olduğunu aktaran Burhan, odaların tamamının rezerve edildiğini belirtti. Çadırlarda günlük ortalama 800 ila 1000 kişi, karavanlarda ise yaklaşık 250 kişinin konaklama imkanı bulduğuna dikkati çeken Burhan, ayrıca orman kampı içinde yaklaşık 1500 kişiye hizmet verebilen mesire alanı bulunduğunu ve günübirlik misafirler tarafından çok yoğun ilgi olduğunu kaydetti.

Burhan, bayramda uygulanacak fiyatlara da değinerek, "Fiyatlar çadırlarda kişi sayısı, deniz kenarı ve orman içi olarak 500 lira ile 900 lira, karavanlarda ise 700 lira ile 1100 lira arasında farklılık göstermektedir. Kamp alanı içerisinde sıcak ve soğuk duş üniteleri, mangal havuzları, soyunma kabinleri, kadın, erkek ve engelli vatandaşlar için tuvaletler, bebek bakım ünitesi, kadın ve erkek mescit üniteleri misafirlerin hizmetine sunulmuştur. Ayrıca market, kafeterya, kasap reyonu ve sahil büfelerde misafirlere gece geç saatlere kadar hizmet verilmektedir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mertkan Oruç - Ekonomi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PSG'nin Devler Ligi zaferi sonrası Paris'te kaos

Büyük kaos! Devler Ligi zaferi şehri yangın yerine çevirdi
Kim der ki 81 yaşında! Türk sinemasının efsane ismi son görüntüsüyle genç kızlara taş çıkardı

Kim der ki 81 yaşında! Türk sinemasının efsanesi genç kızları solladı
İntihar eden Nur Sena mektubunda bir kişiyi işaret etti: Asıl mesele Ahmet

İntihar eden Sena mektubunda bir kişiyi işaret etti: Cenazeme gelmesin
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı? Merak edilen soruya Bakan Tekin'den yanıt

Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı? Merak edilen soruya yanıt
Dadı dizisinin yıldızları yıllar sonra buluştu

Bir dönemin efsanesiydi! Gülben Ergen son halini paylaştı
Ozan Güven'den radikal karar! 50 yaşına bastı, hayatında yeni bir sayfa açtı

Ozan Güven'den radikal karar! Hayatından çıkarıyor
Marmaray'da tartıştığı yolcuyu çocuklarının gözü önünde darbeden şüpheli tutuklandı

Çocuklarının gözü önünde babayı döven eşkıyalar için karar verildi
İlçede sinek istilası! Sürücüler önlerini göremiyor

İlçede sinek istilası! Halk 1 metre önünü göremiyor
İngiliz finans devi Standard Chartered altın fiyatlarına ilişkin yeni tahminde bulundu

Ünlü bankadan altın için çok konuşulacak tahmin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.