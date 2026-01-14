Kamil Koç 2025 Verilerini Açıkladı

Türkiye karayolu yolcu taşımacılığının önde gelen firmalarından Kamil Koç, 2025 yılına ilişkin verilerini duyurdu.

Türkiye'nin önde gelen seyahat markalarından Kamil Koç, 2025 yılına ilişkin verileri açıkladı. Yıl boyunca gerçekleştirdiği sefer sayısı, ulaştığı yolcu hacmi ve genişleyen operasyon ağıyla çalışmalarını sürdüren şirket, 10 milyondan fazla yolculuk hikayesine ortak oldu.

Kamil Koç'un yaptığı seferler dünyanın çevresini 100 kere turladı

1 Ocak-31 Aralık 2025 dönemini kapsayan verilere göre şirketin, yıl boyunca Türkiye'nin dört bir yanına sefer yapan otobüslerinin kat ettiği toplam mesafe, Türkiye'deki kara yolu ağını 57 kez kaplayabilecek, dünyanın çevresini neredeyse 100 kez turlayabilecek ve yaklaşık 10 kez Ay'a ulaşabilecek büyüklüğe karşılık geldi. Aynı otobüsler yan yana dizildiğinde ise Türkiye'nin yüz ölçümünü yaklaşık 12 kez, Avrupa kıtasını bir kez ve Marmara Denizi'ni tam 868 kez kaplayacak bir operasyonel gücü temsil etti.

Yılın favori rotası bir kez daha Bursa-İstanbul hattı oldu

Kamil Koç bu yıl da milyonlarca farklı yolculuk hikayesinin yazılmasını sağladı. Ancak yılın favori hattı yine değişmedi. İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında hizmet veren Kamil Koç'un en çok tercih edilen hattı yine Bursa-İstanbul oldu. Bunu Ankara-İstanbul ve Ankara-Kayseri güzergahları izledi. Bu hatlar, yılın tamamına yayılan düzenli talebin yanı sıra yoğun seyahat dönemlerinde de en yüksek yolcu hareketliliğinin yaşandığı güzergahlar olarak öne çıktı.

Bayram ve sömestr tatillerinde yoğun talep yaşandı

Şirket, bayram ve tatil dönemlerinde de yolcuların tercihi oldu. Firmayı kullanan yolcuların bu dönemdeki güzergah tercihleri bir önceki yılla benzerlik gösterdi. Ramazan Bayramı süresince Ankara-İstanbul, Bursa-İstanbul ve Ankara-Kayseri hatlarında en fazla yoğunluk yaşanırken; Kurban Bayramı'nda da Bursa-İstanbul (Avrupa), Ankara-İstanbul (Avrupa) ve Ankara-Kayseri güzergahları yolcuların en çok kullandığı hatlar oldu.

Öğrenci hareketliliğinin üst seviyeye çıktığı sömestr tatilinde ise Bursa-İstanbul (Avrupa), Ankara-İstanbul (Avrupa) ve İstanbul Avrupa-İzmir en çok yoğun ilgi gören hatlar arasında yer aldı.

Seyahat ağı yeni iş birlikleriyle daha da genişledi

2025 yılı, Kamil Koç için yalnızca yolcu sayılarıyla değil, operasyonel büyüme ve iş birlikleriyle de öne çıkan bir yıl oldu. Şirket, bu dönemde global iş ortağı Flix'in de desteğiyle seyahat ağına yeni duraklar eklemeye devam etti. Kahta Petrol iş birliği ile Adıyaman'da, Can Diyarbakır iş birliği ile Diyarbakır'da ve Mersin Seyahat iş birliği ile Mersin'de operasyonlar güçlendirilirken, Kamil Koç tarihinde ilk kez Iğdır seferlerini başlatarak hizmet ağını en uç noktalara taşıdı.

"Nesilden nesile, '100 Yıldır Yol Arkadaşınız'"

Kamil Koç Genel Müdürü Çağatay Kepek, şirketin yıl genelindeki performansına ve gelecek dönem hedeflerine ilişkin şunları söyledi: "Türkiye'nin ilk seyahat firması olarak, tam bir asır önce başladığımız yolculuğun 100. yılına yaklaşmanın gururunu yaşıyoruz Geride bıraktığımız yıllar boyunca milyonlarca anıyı ve insanı birbirine bağladık, sektörümüzde sayısız ilke ve yeniliğe imza attık. Bugün geldiğimiz noktada, bu köklü mirası geleceğe taşımanın sorumluluğu ve heyecanı içindeyiz.

2025 yılı, Kamil Koç için hem operasyonel hem de marka gücü açısından son derece verimli geçti. Müşteri memnuniyetini daha ileri bir seviyeye taşıdığımız bu dönemde, başarımızı The ONE Awards gibi prestijli bir ödülle taçlandırdık. Karayolu Taşımacılığı kategorisinde halk jürisi tarafından üst üste dördüncü kez 'Yılın İtibarlısı' seçilmek, yolcularımızın bize duyduğu güvenin en güçlü göstergesi oldu.

Türkiye karayolu yolcu taşımacılığının lider markası olarak seyahat ağımızı ülkemizin dört bir yanında ve Avrupa'da yeni duraklarla genişletmeye devam ettik. Bu kapsamda, serhat şehirleri Kars ve Iğdır'a karşılıklı seferlerimizi başlatırken, yine yıl içinde küresel iş ortağımız Flix'in desteğiyle Bulgaristan'ın önemli turizm ve liman kenti Varna'ya direkt otobüs seferlerimizi hayata geçirdik. Avrupa'ya bağlanan hatlarımızı 2026'da daha da artırarak, Kamil Koç markasını uluslararası arenada daha güçlü bir konuma taşımayı amaçlıyoruz.

Büyüttüğümüz seyahat ağımızda, aynı zamanda yolcularımıza zamandan tasarruf sağlamak adına Lüleburgaz-İstanbul arasında ekspres seferlerimizin startını verdik. Ekspres hatlarımıza yeni dönemde İzmir-İstanbul, Sakarya-Bursa ve Eskişehir-İstanbul hatlarını da eklemeyi planlıyoruz.

2025 yılında, ayrıca filomuzu çevreci, modern ve yeni nesil otobüslerle güçlendirdik. Yolcularımıza daha yüksek konfor sunmak amacıyla filomuza 20 adet Mercedes-Benz Türk Tourismo otobüs kattık. Gerçekleştirdiğimiz tüm bu yatırımlar sayesinde 2025 yılında 'yol arkadaşlığı' vizyonumuzu bir adım öteye taşıyarak milyonlarca yolculuk hikayesine ortak olduk.

Şimdi ise rotamızı, bu köklü mirası taçlandıracağımız 100. gurur yılımıza çeviriyoruz. 2026'da asırlık tecrübemizi Flix'in uluslararası vizyonu ve geniş ekosistemiyle birleştirerek; sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da sektöre değer katan projeler üretmeyi hedefliyoruz. Modern araç filomuz, liyakat sahibi uzman kadromuz ve kullanıcı dostu dijital altyapımızla her yolcumuzun seyahatini konforlu, kaliteli ve ayrıcalıklı bir deneyime dönüştürmeyi amaçlıyoruz.

Kamil Koç olarak, 2026 yılında '100 Yıldır Yol Arkadaşınız' mottosuyla; nesilden nesile aktarılan sarsılmaz güven duygusunu Türkiye'nin her yerine ve Avrupa'nın kalbinde yeni yolculuk hikayeleriyle yaşatmayı sürdüreceğiz." - İSTANBUL