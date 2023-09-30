KAMİAD ve DTSO Kamu İhaleleri ve E-İhale Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

Kamu Müteahhitleri ve İş İnsanları Derneği (KAMİAD) ile Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) iş birliğiyle Kamu İhaleleri ve E-İhale bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Programın ardından düzenlenen gala yemeğine DTSO Başkanı Mehmet Kaya, KAMİAD Başkanı Ali Adıgüzel, KAMİAD Başkan Vekili Nedim Şimşek, Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren ve çok sayıda davetli katıldı.

Kamu Müteahhitleri ve İş İnsanları Derneği (KAMİAD) ile Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) iş birliğiyle Kamu İhaleleri ve E-İhale bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

KAMİAD tarafından düzenlenen Türkiye Buluşmalarının ikinci programı Diyarbakır'da gerçekleşti. Programın ardından düzenlenen gala yemeğine DTSO Başkanı Mehmet Kaya, KAMİAD Başkanı Ali Adıgüzel, KAMİAD Başkan Vekili Nedim Şimşek, Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren ve çok sayıda davetli katıldı.

Gala yemeğinin açılış konuşmasını yapan KAMİAD Başkan Vekili Nedim Şimşek, derneğin kuruluş aşaması ile ilgili bilgi vererek, bu konuda kendilerine destek veren DTSO Başkanı ve yönetim kuruluna teşekkür etti.

Daha sonra konuşan DTSO Başkanı Mehmet Kaya, "KAMİAD'ın ikinci buluşmasına ev sahipliği yaptığımız için çok keyifliyiz. Bu tür çalışmalara destek olmak hem üyelerimize hem de ülkemize fayda sağlıyor" dedi.

Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren, "Diyarbakır benim için çok önemli bir yer, burada okudum. Bitlisliyim ve Bitlis'ten sonra ilk gördüğüm büyük şehir Diyarbakır oldu. Davetten dolayı ayrıca çok duygulandım. Türkiye'deki inşaat sektörünü temsil ve dizayn etme noktasında önemli bir rol oynuyoruz. İnsanlarımıza başka ülkelerin bütçeleriyle iş yapmalarını sağlıyoruz" ifadelerine yer verdi.

KAMİAD Başkanı Adıgüzel ise inşaat sektörünün Türkiye'nin ana lokomotiflerinden biri olduğunu belirtti. Adıgüzel, "İnşaat sektörü, Türkiye'nin ana lokomotiflerinden biri olarak yaklaşık 256 alt sektörü bünyesinde barındırmaktadır. İnşaat faaliyetlerinin en önemli alt kısımlarını icra eden ve kamu yatırımlarını hayata geçiren biz kamu müteahhitleri, muhatabı devlet olduğu için her zaman taviz vermesi gereken cefakar iş insanlarıdır" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından KAMİAD'a yeni üye olan Diyarbakırlı iş adamlarına DTSO Başkanı Mehmet Kaya rozetlerini taktı. - DİYARBAKIR