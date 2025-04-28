Kalp Krizi Hakkında Bilinmesi Gerekenler: Uzman Uyarıyor

Lokman Hekim Sağlık Grubu Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Halil Akın, kalp krizinin her yaş grubunda görülebileceğini ve erken önlem almanın hayati önem taşıdığını vurgulayarak, alınması gereken önlemleri sıraladı.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, sanat, siyaset ve spor camiasından birçok ismin ani kalp rahatsızlıklarıyla gündeme geldiği dönemde, uzmanlar, kalp krizine karşı uyarıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Halil Akın, kalp krizine ilişkin risk faktörlerini ve korunma yollarını anlatarak, hastalığın her yaş grubunda görülebileceğini ve erken önlem almanın hayati önem taşıdığını vurguladı.

Kalp krizinin en sık belirtisinin göğüste baskı, rahatsızlık, sıkışma ya da ezici tarzda bir ağrı olduğunu belirten Akın, bu ağrının sol kola, omuza, boyuna, çeneye veya sırta yayılabileceğini aktardı.

Akın, nefes darlığı, mide bulantısı, terleme gibi şikayetlerin de eşlik edebileceğini kaydederek, "Bazen sadece hazımsızlık ya da mide ekşimesi gibi masum belirtilerle de kendini gösterebilir." ifadesini kullandı.

Tam tıkalı olmayan damarlarda ise şikayetlerin daha farklı olduğuna dikkati çeken Akın, "Göğüs, sırt, çene ya da mide ağrıları genellikle eforla artar, istirahatle azalır. Bu tür ağrıların varlığı, kalp hastalığını düşündürmelidir." değerlendirmesini yaptı.

"Kandaki troponin değerleri, kalp krizi hakkında bilgi sunar"

Akın, kalp krizi riskini artıran faktörlerin başında yaş, cinsiyet ve ailede kalp hastalığı öyküsü geldiğine işaret ederek, özellikle erkeklerde 45 yaş, kadınlarda ise menopoz sonrası dönemin riskli olduğunu vurguladı.

Sigara kullanımı, sağlıksız beslenme, hareketsizlik, aşırı alkol tüketimi ve madde kullanımının kalp krizine davetiye çıkardığını belirten Akın, diyabet, obezite, yüksek tansiyon ve yüksek kolesterol gibi sağlık sorunlarının da risk faktörleri arasında yer aldığını aktardı.

Kalp krizi tanısında kan testleri, elektrokardiyogram (EKG), ekokardiyogram ve koroner anjiyografi gibi yöntemlerin kullanıldığını kaydeden Akın, "Özellikle kandaki troponin değerleri, kalp krizi hakkında bize çok değerli bilgiler sunar." ifadesini kullandı.

Akın, ayrıca, kalp BT, kalp MR, egzersiz stres testi ve nükleer kalp taramaları gibi ileri görüntüleme yöntemlerinin de tanıda önemli rol oynadığına dikkati çekti.

Kalp krizinin önlenebilir bir hastalık olduğuna işaret eden Akın, risk faktörlerini azaltmak için şu önerilerde bulundu:

"Yıllık kardiyoloji kontrollerini ihmal etmeyin. Tütün ürünlerinden tamamen uzak durun. Haftada en az 5 gün, 30 dakikalık orta yoğunlukta egzersiz yapın. Akdeniz tipi veya 'Dash diyeti' gibi sağlıklı beslenme modellerini benimseyin. Fazla kilolardan kurtulun ve ideal kilonuzu koruyun. Diyabet, yüksek tansiyon ve yüksek kolesterol gibi hastalıkları kontrol altında tutun."