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Kale Kilit, Şam'da Yapı ve İnşaat Fuarı'na Katıldı

Kale Kilit, Şam'da Yapı ve İnşaat Fuarı'na Katıldı
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Kale Kilit, Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlenen 'Suriye Yapı ve İnşaat Fuarı'na katılarak güvenlik teknolojileri çözümlerini sergiledi. Şirket, uluslararası ziyaretçilerle buluşarak, yerli üretim ve yenilikçi vizyonunu öne çıkardı. Ayrıca Ortadoğu ve Kuzey Afrika pazarlarında büyümeyi hedefliyor.

Kale Kilit, Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlenen "Suriye Yapı ve İnşaat Fuarı"na katılarak, güvenlik teknolojilerindeki çözümlerini uluslararası ziyaretçilerle buluşturdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Suriye pazarındaki sektör profesyonelleriyle doğrudan temas kurma fırsatı sunan fuarda Kale Kilit, ürünlerine gösterilen ilgiyle küresel pazardaki konumunu pekiştirdi.

Şirket, 100'den fazla ülkeye yaptığı ihracatla, yalnızca Türkiye'de değil, dünya genelinde ve özellikle yakın coğrafyada güvenlik teknolojilerinin önde gelen firmalar arasında bulunuyor.

Akıllı kilit sistemlerinden çelik kapı ve kasalara, silindirlerden pencere ve kapı aksesuarlarına kadar ürün yelpazesine sahip şirket, fuar boyunca sunduğu çözümlerle hem ziyaretçilerin hem de yapı sektöründe faaliyet gösteren profesyonellerin dikkatini çekti. Fuar, Türk inşaat ve yapı malzemeleri sektörünün bölgedeki gücünü ve itibarını yansıtan önemli platformlardan biri oldu.

Türk firmalarının yoğun katılım gösterdiği fuarda, şirketin yerli üretim gücünü, yenilikçi vizyonunu ve uluslararası müşterilerine sunduğu lojistik ve satış sonrası destek çözümleri de öne çıktı.

Kale Kilit, Suriye başta olmak üzere Ortadoğu ve Kuzey Afrika pazarlarında büyümeyi, bu pazarlardaki yeniden yapılaşma süreçlerine güvenlik odağında katkı sunmayı hedefliyor. Şirket, küresel çapta büyüme stratejisinin bir parçası olarak, ihracat yaptığı pazarlarda fiziksel varlığını artırmayı ve daha yaygın müşteri ağı oluşturmayı planlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kale Kilit Yurt Dışı Satış ve Pazarlama Direktörü Hakan Mumcu, fuarın, bölgenin yeniden yapılanma süreci içinde ne kadar dinamik ve potansiyel taşıyan bir pazar olduğunu gösterdiğini belirtti.

Sadece ürün sergilemekle kalmadıklarını aktaran Mumcu, "Güvenlik konusunda sunduğumuz ileri teknoloji çözümlerle, bu dönüşüm sürecine nasıl katkı sağlayabileceğimizi de ortaya koyduk. 70 yılı aşkın köklü geçmişimiz ve AR-GE'ye verdiğimiz önemle, sadece bugün için değil, geleceğin şehirleri için de güvenlik üretiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Oktay Özdemir - Ekonomi
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