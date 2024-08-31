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Kahramanmaraş ve Filistin arasında ticari ilişkileri güçlendirmek için 'Kardeş Oda' protokolü imzalandı

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Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası ile Filistin Cenin Ticaret ve Sanayi Odası arasında ticari ve ekonomik ilişkileri güçlendirmek amacıyla 'Kardeş Oda' protokolü imzalandı. İmzalanan protokolle iki oda arasında bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılması, ticaret hacminin genişletilmesi ve yatırım olanaklarının geliştirilmesi hedefleniyor. Ayrıca, dostluk bağlarının kuvvetlenmesi ve ortak projelerin hayata geçirilmesi de amaçlanıyor.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) ile Filistin Cenin Ticaret ve Sanayi Odası arasında ticari ve ekonomik ilişkileri güçlendirmek amacıyla "Kardeş Oda" protokolü imzalandı.

Şairler Tepesi'nde gerçekleştirilen imza töreni, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Tuba Köksal, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu, Filistin Cenin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Duqan H.M. Abubaker'in katılımıyla gerçekleştirildi.

İmzalanan protokolle iki oda arasında bilgi ve tecrübe paylaşımının artırması, karşılıklı ticaret hacminin genişletilmesi ve yatırım olanaklarının geliştirilmesi hedefleniyor. Ayrıca, iki ülke arasında dostluk bağlarının kuvvetlenmesi ve iş dünyasına yönelik ortak projelerin hayata geçirilmesi de protokolün en önemli amaçları arasında yer alıyor.

Etkinlikte konuşan Buluntu, imzalanan protokolle sadece ticaret alanında değil aynı zamanda kültürel ve sosyal ilişkilerde de yeni bir sayfa açacaklarını söyledi.

Buluntu, "İçinde bulunduğumuz bu zor zamanlarda, Filistin halkının yanındayız ve her zaman yanlarında olacağız. 7 Ekim'de İsrail tarafından Gazze'ye başlatılan saldırılarda hayatını kaybeden binlerce Filistinli kardeşimize Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Bu saldırılar, insanlık vicdanını derinden yaralamış ve tüm dünya için bir utanç kaynağı olmuştur. Filistin halkı, bu süreçte yalnız olmadığını bilmelidir. Bugün burada imzaladığımız kardeş oda protokolü de Filistin halkına olan desteğimizin somut göstergesidir. Bu protokol, iki ülke arasındaki dayanışmayı, dostluğu ve iş birliğini daha da pekiştirecektir." şeklinde konuştu.

Abubaker de imzalanan "Kardeş Oda" protokolü'nün sadece mevcut ticari ilişkileri güçlendirmekle kalmayıp aynı zamanda iki ülke arasındaki iş birliği potansiyelini de önemli ölçüde artıracağını belirtti.

Abubaker, "Bu protokol, Filistin ve Türkiye arasındaki ticaretin gelişmesine katkı sağlayarak, yeni iş birliği alanlarının keşfedilmesine olanak tanıyacak. Bu adım, ülkelerimiz arasındaki dostluğu daha da derinleştirirken, iş dünyamız için yeni fırsatlar yaratmanın da heyecanını taşıyoruz." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA / Ekonomi

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