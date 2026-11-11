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Kahramanmaraş'ta sıcaklık eksi 5'e inince ev hanımları kışlık yufka ekmek pişirdi

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Kahramanmaraş'ta sıcaklık eksi 5'e inince ev hanımları kışlık yufka ekmek pişirdi
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Kahramanmaraş'ta sıcaklıkların sıfırın altında eksi 3 ile eksi 5 dereceye gerilemesiyle ev hanımları kışlık yufka ekmek pişirmeye başladı. Kar yağışı öncesinde imece usulüyle sac başında ekmek pişiren kadınlar, kuruttukları yufkaları kış boyunca tüketmek üzere stokluyor.

Kahramanmaraş'ta termometrelerin sıfırın altında eksi 3 ile eksi 5 dereceleri göstermesiyle ev hanımlarını kışlık yufka ekmek pişirme telaşı sardı.

Kahramanmaraş'ta hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesi ve dondurucu soğukların etkisini göstermesiyle birlikte kış hazırlıkları hız kazandı. Gece ve sabah saatlerinde sıcaklıkların sıfırın altında eksi 3 ila eksi 5 dereceye kadar gerilediği kentte, kar yağışı öncesinde hareket geçen ev hanımları imece usulüyle kışlık ekmek yapımına başladı. Mahalle aralarında ve müstakil evlerin bahçelerinde kurulan sacların başında toplanan kadınlar, dondurucu soğuğa rağmen sabahın erken saatlerinden itibaren yufka ekmek pişiriyor.

Kar yağışları bastırmadan kışlık ekmek stoklarını tamamlamayı hedefleyen kadınlar, pişirdikleri yufkaları kurutarak kış boyunca tüketilmek üzere uzun süre muhafaza ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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