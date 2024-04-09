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Kahramanmaraş'ta Ramazan Bayramı'nda çörek siparişleri yoğunlaşıyor

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Kahramanmaraş yöresinin Ramazan Bayramı'nda vazgeçilmez lezzetlerinden birisi olan ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği çörek siparişlerine yetişmek için yoğun çaba sarf eden ustalar, gece saatlerinde bile mesai yapıyor.

Kahramanmaraş yöresinin vazgeçilmez lezzetlerinden birisi olan Maraş Yöresel Çöreği, Osmanlı mutfağından günümüze kadar gelmesi ile biliniyor. Odun ateşinde taş fırınlarda usta eller tarafından yoğrulup pişirilmesi ile sofralara gelen çörekler, Ramazan Bayramı'nda vatandaşlarla buluşması için hazırlanıyor.

Özel merdanelerden geçirildikten sonra taş fırınlarda pişirilen çörekler, Kahramanmaraş'ta Ramazan Bayramı'nda çayın yanında atıştırmalık ikram olarak sunulurken, hazmedilmesi, bozulmaması ve tok tutması gibi özellikleriyle dikkat çekiyor. Osmanlı'dan bu yana bir gelenek olan çörek, Kahramanmaraş'ta ise Ramazan Bayramı'nda çokça tüketiliyor.

Vatandaşların taleplerine yetişebilmek için ise gece mesaisi yapan çörek ustaları, ürettikleri çörekleri ise sabah saatlerinde gelen müşterilerine satarken, uzun yıllardır süren geleneksel lezzetin bayram sevince kattığı anlamdan dolayı da oldukça memnun.

Babasından öğrendiği mesleği sürdüren Kamil Akçöp, "Bayrama Kahramanmaraş'ta biz çörek bayramı deriz. Biz de babamızdan aldığımız bu bayrağı elimizden geldiğince en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Ustalarımızla 24 saat bayramın sabahına kadar açığız bu şekilde üretim yapıyoruz. Gördüğünüz gibi günlük taze taze çörek çıkartıyoruz. Talebi iyi maşallah, bugün sıramız da oldu. Ramazan'ın son günü yoğun oluruz. Biz de şimdiden müşterilerimize hizmet etmek için gece gündüz çalışıyoruz" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ramazan Bayramı Kahramanmaraş Maraş Yaşam Ekonomi Güncel Haberler

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