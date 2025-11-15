Haberler

Kahramanmaraş'ın Altınşehir Kuyumculuk İhtisas Sitesi, Deprem Sonrası Yeniden Açılıyor

Kahramanmaraş'ın Altınşehir Kuyumculuk İhtisas Sitesi, Deprem Sonrası Yeniden Açılıyor
Güncelleme:
Kahramanmaraş'taki Altınşehir Kuyumculuk İhtisas Küçük Sanayi Sitesi, 6 Şubat 2023'teki depremlerden sonra güçlendirilerek 3. yılında yeniden hizmet vermeye başlayacak. İnşaat çalışmalarının yüzde 80'i tamamlandı ve esnaf, deprem yıl dönümünde iş yerlerine kavuşacak.

Türkiye'nin önemli altın işleme merkezlerinden Kahramanmaraş'taki Altınşehir Kuyumculuk İhtisas Küçük Sanayi Sitesi, 6 Şubat 2023'teki depremlerin 3. yılında yeniden hizmet vermeye başlayacak.

"Kuyumcukent" olarak da bilinen, altının takıya dönüştürüldüğü Altınşehir Kuyumculuk İhtisas Küçük Sanayi Sitesi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde "orta hasar" aldı.

Güçlendirilmesine karar verilen sitede bulunan 450 iş yerindeki inşaat çalışmalarının yüzde 80'i tamamlanarak ince işçilik aşamasına geçildi.

Yaklaşık 10 bin kişiye istihdam sağlayan ve İstanbul'un ardından Türkiye'nin en büyük altın işleme merkezi olan sitedeki çalışmaların şubat ayı itibarıyla tamamlanması ve esnafın depremin yıl dönümünde iş yerlerinde üretime başlaması planlanıyor.

Esnaf, 6 Şubat'ın yıl dönümünde yeniden iş yerlerine kavuşacak

Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanı Hacı Mustafa Öz, AA muhabirine, kentin ve sektörün depremde ciddi yara aldığını, devlet ve millet eliyle başlatılan toparlanma sürecinin hızla sürdüğünü söyledi.

Birçok firmanın depremin ardından geçici alanlarda üretim yaptığını ve esnafın Altınşehir'e dönmek için sabırsızlandığını dile getiren Öz, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteğiyle yürütülen güçlendirme çalışmalarının bittiğini, çalışmalarda sona yaklaşıldığını ifade etti.

Depremde hayatını kaybeden esnafın anısına sitede özel köşe oluşturacaklarını belirten Öz, şöyle konuştu:

"Şu anda firmalarımız, farklı bölgelerde aynı iş yerinin içinde 4-5 atölye ile faaliyet gösteriyor. İnşallah şubat ayı içerisinde Altınşehir'e firmalarımızı yerleştirdiğimizde yeni bir vizyon, yeni projeler ve oluşumla tekrar gündeme gelmeyi hedefliyoruz.

Güçlendirme çalışmaları tamamlandı, detay işlerine geçildi, yer seramikleri, boya ve duvar sıva işleri tamamen bitti. İnce işler şu anda devam ediyor ve şubat ayına girmeden bunları da tamamlayarak firmalarımıza teslim etmeyi planlıyoruz. Yeni vizyon ve tasarımlarla piyasaya hızlı bir şekilde adım atmayı hedefliyoruz. Bunu da başaracağımıza inanıyoruz."

Kaynak: AA / Gökhan Çalı - Ekonomi
