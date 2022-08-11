Kahramanmaraş haberi... Kahramanmaraş Belediyesinde en düşük ücret 7 bin TL

Kahramanmaraş ekonomi haberi: Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, belediye çalışanlarının en düşük ücretin 7 bin lira olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, belediye çalışanlarının en düşük ücretin 7 bin lira olduğunu söyledi.

Başkan Güngör, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte Büyükşehir Belediyesi ve KASKİ personelleriyle bir araya geldi. Başkan Güngör, "Toplu iş sözleşmesinde öngörülmediği halde çalışma arkadaşlarımıza yaklaşık 7 bin TL tutarında geriye dönük ücretlerini Cuma günü hesaplarına yatıracağız. Ayrıca Eylül ayında bin TL defaten ödeme yapacağız. Bu noktada 2021 ücretleri esas alındığında yüzde 100'lük bir artış gerçekleştirmiş oluyoruz. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nde en düşük ücret 7 bin TL. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Mali ve insan kaynakları alanında sürdürülebilir bir yapı oluşturmaya önem verdiklerini belirten Başkan Güngör şöyle devam etti:

"Göreve geldiğimizde bunları sağlamak için ciddi çalışmalar gerçekleştirdik. Hamdolsun geldiğimiz noktada da bunu büyük ölçüde sağladık. Büyükşehir Belediyemizin piyasadaki itibarı gözle görülür ölçüde arttı. Esnafımıza ve müteahhidimize hiçbir borcumuz olmadığı gibi çok uygun şartlarda da alım gerçekleştiriyoruz. Göreve geldiğimiz günden itibaren çalışma arkadaşlarımızın sosyal haklarını da her zaman gözettik. Her yıl çalışma arkadaşlarımızın sosyal haklarında iyileştirmeler yaptık."

Toplu ulaşımda Kahramanmaraş modelini ortaya çıkardıklarını kaydeden Başkan Güngör, "Hemşehrilerimize toplu ulaşımda yük bindirmemek için her ay Özel Halk Otobüslerimize akaryakıt desteğinde bulunuyoruz. 25 binin üzerindeki hemşehrimize yıllık 100 milyon TL'ye yakın sosyal destekte bulunan, zor dönemlerde kiraları almayarak esnafımıza destek olan bir belediyeyiz. Bütçe imkanlarımızı zorlayarak her zaman personelimizin ve hemşehrilerimizin yanında yer almaya gayret ediyoruz. Ortak kaygımız şehrimizi daha ileriye taşıyabilmek" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ