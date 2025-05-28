Kadooğlu Yağ, Türkiye'nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu Sıralamasında Yükseliş Gösterdi

Kadooğlu Yağ, Türkiye'nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu Sıralamasında Yükseliş Gösterdi
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Kadooğlu Yağ, İstanbul Sanayi Odası tarafından düzenlenen 'Türkiye'nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu 2024' sıralamasında 197. sırada yer aldı. Şirket, zorlu ekonomik koşullara rağmen yatırımlarına devam ederek sektördeki uluslararası bilinirliğini artırıyor.

Kadooğlu Yağ, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından düzenlenen " Türkiye'nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu 2024" sıralamasında 197. sırada yer alırken bölge ve Gaziantep sıralamasında 9. sırada yer aldı.

Dünya genelinde ve özellikle Türkiye'ye komşu ülkeler ve Ortadoğu ülkelerinde yaşanan bütün olumsuzluklarına rağmen ülke kalkınmasına destek vermeye devam ettiklerini ve Kadooğlu Yağ'ın kendi sektöründe uluslararası markalar arasında bilinirliliğinin her geçen gün arttırdıklarını ifade eden Kadooğlu Yağ Yönetim Kurulu Üyesi Azime Kadooğlu Akbulut dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de çok ciddi ekonomik sorunlar yaşandığını ancak bunları aşmanın yolunun çalışmaktan geçtiğini sözlerine ekledi.

Türkiye'nin ve Gaziantep'in en modern yağ üretim tesislerine sahip olan Kadooğlu Yağ, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından düzenlenen " Türkiye'nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu 2024" sıralamasında rekor bir yükselişle 2024 verilerine göre 197.sıraya yükseltti. Kadooğlu Yağ Yönetim Kurulu Üyesi Azime Kadooğlu Akbulut, son yıllarda gerek bölge gerekse dünya genelinde yaşanan bütün zorluklara rağmen üretimden taviz vermeden yatırımlarını sürdürdüklerini ifade ederek, "Global dünyada yaşanan sorunları elbette dünya ticaretini de yakından etkilemektedir. Bizler krizleri aşma konusunda gerçekten büyük deneyimler kazandık. Elbette bu süreçte üretimimize ara vermeden dünya pazarlarındaki yerimizi koruyarak yeni pazarlara yöneldik. Türkiye'nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu 2024" sıralamasında ki yerimiz büyük emeklerin, çabaların ve özverilerin sonucudur. Bu başarıları yakalamakta büyük emekleri bulunan mesai arkadaşlarımız başta olmak üzere bizlere inanan, güvenen ve ürünlerimizi tercih eden gerek yurt içinde gerekse yurt dışındaki tüketicilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

60'ı aşkın ülke mutfağında Kadooğlu yağ markaları var

60'ın üzerinde ülke mutfağında Kadooğlu Yağ markalarının kullanıldığına dikkat çeken Kadooğlu Yağ Yönetim Kurulu Üyesi Azime Kadooğlu Akbulut, "Kadooğlu Yağ olarak güçlü ve dinamik ekibimizle her gün aynı özenle ürettiğimiz ayçiçek, mısır, pamuk ve margarin yağlarımızı; Kadoo, Bizce, Brinto, Mayra, ve Azime markalarımızla 60'ın üzerinde ülkeye ihraç ediyoruz. Şirketimiz aynı zamanda iç piyasada 7 bölge müdürlüğü ve yaygın distribütörlük ağı ile Türkiye'nin dört köşesinde hizmet veriyoruz. Rekabet gücümüzü her geçen yıl yatırımlarımızla arttırıyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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