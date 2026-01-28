Haberler

Kadooğlu Yağ, Gulfood 2026'da Türkiye'nin üretim gücünü küresel arenaya taşıyor

Kadooğlu Yağ, Dubai'deki Gulfood Fuarı'nda uluslararası pazar varlığını güçlendirmek için önemli görüşmeler yapıyor. Orta Doğu, Afrika ve Asya pazarından gelen ziyaretçilerin ilgisini çeken firma, mevcut iş birliklerini geliştirmeyi ve yeni ticari fırsatlar yaratmayı hedefliyor.

Türkiye'nin bitkisel yağ sektöründeki markalarından Kadooğlu Yağ, 26-30 Ocak 2026 tarihleri arasında Dubai'de devam eden Gulfood Fuarı'nda yer alarak, uluslararası pazarlardaki varlığını güçlendirmeyi sürdürüyor.

Dünyanın farklı coğrafyalarından sektör temsilcilerini bir araya getiren Gulfood 2026 kapsamında Kadooğlu Yağ standı, özellikle Orta Doğu, Afrika ve Asya pazarlarından gelen ziyaretçilerin yoğun ilgisini görüyor. Fuar süresince gerçekleştirilen görüşmelerde mevcut iş birliklerinin geliştirilmesi ve yeni ticari fırsatların değerlendirilmesi hedefleniyor.

Fuarın devam ettiği süreçte değerlendirmelerde bulunan İhracat Satış ve Pazarlama Direktörü İhsan Mert, Gulfood'un ihracat açısından taşıdığı stratejik role dikkat çekerek, "Gulfood, küresel gıda ticaretinde karar vericilerin bir araya geldiği çok önemli bir platform. Kadooğlu Yağ olarak burada bulunmak, mevcut pazarlardaki konumumuzu güçlendirmek ve yeni iş birlikleri için doğru temasları kurmak açısından büyük değer taşıyor. Görüşmelerimiz son derece verimli ilerliyor" dedi.

İhracat operasyonları açısından fuarın dinamik geçtiğini belirten İhracat Müdürü Ela Uzel ise, "Fuar boyunca farklı pazarlardan gelen profesyonellerle birebir temas halindeyiz. Ürünlerimize gösterilen ilgi, Kadooğlu Yağ'ın kalite standartlarının ve tedarik gücünün uluslararası pazarlarda karşılık bulduğunu gösteriyor. Bu temasları kalıcı ve sürdürülebilir iş birliklerine dönüştürmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Kadooğlu Yağ, üretim altyapısı ve ihracat odaklı büyüme stratejisiyle Gulfood 2026 süresince küresel pazarlardaki temaslarını sürdürmeye devam ediyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
