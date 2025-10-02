Kadınların İstihdamını Artıracak 'Hasta ve Yaşlı Bakım Eğitimi' Başvuruları Açıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ile Türk Kızılay Bursa İl Merkezi Başkanlığı iş birliğiyle yürütülecek "Hasta ve Yaşlı Bakım Eğitimi" için başvurular başladı. Program, 2024-2025 Kalkınma Ajansları Kadın İstihdamı teması ile uyumlu olarak kadınların iş gücüne katılımını artırmayı ve bölgede nitelikli bakım personeli yetiştirmeyi hedefliyor.

BEBKA Genel Sekreterliği, programın bölgesel kalkınma açısından önemine dikkat çekerek, kadınların mesleki becerilerini geliştirmeye ve istihdam edilebilirliklerini artırmaya yönelik çalışmaların ajansın öncelikleri arasında yer aldığını belirtti.

BEBKA Genel Sekreter Vekili Sabri Bayram da yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bölgedeki demografik dönüşüm, yaşlanan nüfusun bakım ihtiyacı, bakım hizmetlerinde nitelikli personele olan ihtiyacı her geçen gün artırıyor. Bu eğitim programı ile hem kadınlarımızın istihdam imkanlarını güçlendirmeyi hem de ailelere insana yakışır bakım hizmeti sunabilecek donanımlı personel yetiştirmeyi hedefliyoruz. Eğitim sonunda alınacak sertifikalar, katılımcılarımıza iş gücü piyasasında önemli bir avantaj sağlayacaktır."

İki ay sürecek eğitimlerde, iş sağlığı ve güvenliği, kas ve iskelet sisteminin işlevleri, kişisel bakım ihtiyaçlarının karşılanması, bakıma ihtiyacı olan birey için oda hazırlığı, doğru pozisyon verme ve egzersizler ile yatak yaralarının önlenmesi gibi konular ele alınacak. Programı başarıyla tamamlayan kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verilecek.

Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek eğitimlere başvurabilmek için adayların en az lise mezunu kadın olması, 18 yaşını doldurmuş bulunması, herhangi bir işte çalışmıyor olması ve kursun öngördüğü temel becerileri yerine getirebilecek yeterliliğe sahip olması gerekiyor. Toplam 25 kişi ile sınırlı olan programa son başvuru tarihi 10 Ekim 2025 Cuma günü, saat 17.00 olarak açıklandı. Şahsen yapılacak başvuruların ardından yapılacak görüşmelerle kesin katılımcılar belirlenecek.

Eğitimler, Türk Kızılay Bursa İl Merkezi'nin Nilüfer'de bulunan Kızılay Plaza'daki eğitim salonlarında yüz yüze gerçekleştirilecek. Sertifika sahibi olan katılımcılar, huzurevleri, bakımevleri, hastaneler ve evde hasta bakımı alanlarında iş başvurularında güçlü bir konuma sahip olacak. - BURSA