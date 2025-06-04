Kadınların İstihdamı İçin Yeni Proje Başlatıldı

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve Ankara Sanayi Odası Sürekli Eğitim Merkezi (ASO-SEM) işbirliğinde yürütülen "İmalat Sanayinde Kadınların Güçlenmesine Yönelik Model Geliştirme Projesi" kapsamında 55 kadın kursiyer, sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlarda teknik eğitim alacak.

ASO 1. Organize Sanayi Bölgesinden yapılan açıklamaya göre, ASO-SEM, kadın istihdamına yönelik bir projeyi uygulamaya aldı.

ASO 1. OSB Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Tütek, ASO-SEM'de düzenlenen bilgilendirme ve açılış toplantısında yaptığı konuşmada, sanayide kadın gücünün artmasının önemine işaret etti.

Projeyle sadece kadınlara fırsat sunulmadığını, aynı zamanda sanayinin nitelikli iş gücü ihtiyacına doğrudan katkı sağladıklarını belirten Tütek, "Kadınlar sanayiye, sanayi geleceğe güç katacak." ifadesini kullandı.

Proje Yöneticisi Emin Çetin Haşar da modelin sürdürülebilirliğine dikkati çekerek, kursiyerlerin eğitim başlamadan firmalarla eşleştirildiğini bildirdi.

Haşar, böylece kursiyerlerin eğitim sürecine doğrudan istihdam motivasyonuyla başladıklarını kaydetti.

Eğitimler 6 hafta sürecek

Kursiyerler, 6 hafta sürecek eğitimlerde, CNC tezgahlarda üretim, otomasyon sistemleri, PLC programlama, elektrik pano montajı, koordinat ölçüm sistemleri ve robot kaynağı gibi teknik alanlarda hem teorik bilgi edinecekler hem de uygulamalı becerilere sahip olacaklar.

İşletmelerin istihdam talepleri doğrultusunda titizlikle seçilen adaylar, proje sonunda sanayi kuruluşlarında doğrudan işe alınacaklar.