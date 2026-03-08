Kadın ve erkek yöneticilerin birlikte yer aldığı şirketler daha hızlı büyüyor

Kaspersky Bölgesel Gelişim ve Büyüme Stratejileri Başkanı İlkem Özar, kadın ve erkek çalışanların birlikte yer aldığı şirketlerin daha karlı olduğunu ve daha hızlı büyüdüğünü belirterek, "İki cinsiyetin de doğasından gelen farklı özellikler var ve başarı ancak bu farklı özelliklerin harmanlanmasıyla geliyor." dedi.

Özar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, sürekli gelişmenin ve uzmanlaşmanın kariyer gelişiminde son derece önemli olduğunu belirterek, kadınların üst düzey yönetim pozisyonlarına ulaşabilmesi için öncelikle kendilerine güvenmeleri gerektiğini söyledi.

Yetkinlik, tutarlılık ve veriye dayalı konuşmanın uzun vadede güven inşa etmenin en sağlam yolu olduğunu vurgulayan Özar, şunları kaydetti:

"Elbette görünmez bariyerlerin tamamen ortadan kalktığını söylemek zor. Bu noktada güçlü bir destek ağı, mentörlük ilişkileri ve kurumsal kapsayıcılık politikaları kritik rol oynuyor. Kariyerim boyunca hem deneyimli liderlerden mentörlük aldım hem de genç profesyonellere rehberlik etmeye özen gösterdim. Rol model olmanın dönüştürücü bir gücü olduğuna inanıyorum. Başlangıçta erkeklere göre biraz daha zor veya uzun görünebilir, ama pes etmeyene başarı geliyor ve belki başlangıçta daha çok çalışmaları gerekse de ilerleyen yıllarda durum daha kolaylaşıyor. Tabii kurum kültürü de önemli. O yüzden kurumlardaki yöneticilerin de destekleyici ve ölçülebilir politikalar koymaları gerek. En azından eşit maaş, eşit değerlendirme ve fırsat eşitliği olduğundan emin olunmalı mesela."

Kadın istihdamı yüzde 40 seviyesinde

Özar, Kaspersky'de kadın çalışan oranının yaklaşık yüzde 40 seviyesinde bulunduğunu, kadın yönetici oranının ise bölgesel farklılıklar gösterdiğini vurgulayarak, Rusya ve Avrupa'da bu oranın yüksek olduğunu, Orta Doğu ve Latin Amerika bölgelerinde ise daha düşük seviyelerde seyrettiğini ifade etti.

Kurum olarak değerlendirme süreçlerinde fırsat eşitliği sağlamaya önem verdiklerini belirten Özar, kadınların üst düzey rollere talip olmasının da önemli olduğunu kaydetti.

Kadın ve erkek çalışanların birlikte yer aldığı ekiplerin daha başarılı olduğunun altını çizen Özar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yöneticileri arasında kadın ve erkek olan şirketler daha karlı ve daha hızlı büyüyor. İki cinsiyetin de doğasından gelen farklı özellikler var ve başarı ancak bu farklı özelliklerin harmanlanmasıyla geliyor. Örneğin kadın daha iyi planlama yapabiliyor, daha düzenli ve riskleri daha iyi analiz edebiliyor. Erkek ise daha aksiyon ve sonuç odaklı. Ama iyi bir planlama olmadan sonuca gidilemez. Bu ikisinin de gerekliliği tartışılamaz."

Özar, genç profesyonellerin bilgi ve gözlemlerini paylaşmaktan çekinmemesi gerektiğini belirterek, "Eğer kendinizi geliştirmiş, işinizde uzmanlaşmış ve iyi gözlem yapmışsanız yorumlarınız mutlaka saygı uyandırır ve sesiniz duyulur." diye konuştu.

Kadınların iş hayatında daha fazla yer alması için kamu ve özel sektörün destekleyici politikalar geliştirmesinin önemine de işaret eden Özar, eşit ücret, eşit değerlendirme ve fırsat eşitliğinin sağlanması gerektiğini ifade etti.

Özar, özellikle çocuk sahibi olan kadın çalışanlar için destekleyici uygulamaların önemine dikkati çekerek, esnek çalışma imkanları ve ebeveynlik sorumluluğunun hem anne hem baba tarafından paylaşılmasını teşvik eden politikaların da iş hayatında eşitliği güçlendireceğini sözlerine ekledi.