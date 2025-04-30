Kadın İstihdamını Artırmak İçin 'Yüzyılın Kadın İstihdamı Programı İş Pozitif' Projesi Başladı

Kadın istihdamını artırmak amacıyla başlatılan "Yüzyılın Kadın İstihdamı Programı İş Pozitif" projesi kapsamında Tuğba Kuruyemiş, 33 kadına işbaşı eğitim programı ile istihdam sağladı.

Aydın Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından uygulanan "Yüzyılın Kadın İstihdamı Programı İş Pozitif" projesi kapsamında kadınlara yönelik istihdam fırsatları oluşturuluyor. Bu çerçevede İl Müdürlüğü ile Tuğba Kuruyemiş iş birliğinde, 33 kadının katılımıyla "Kuruyemiş Paketleme İşçisi" mesleğinde işbaşı eğitim programı hayata geçirildi. 28 Nisan'da başlayan ve 30 Eylül 2025 tarihine kadar sürecek olan mesleğe yönelik İşbaşı Eğitim Programı, kadınların iş gücüne aktif katılımını artırmayı amaçlarken, program boyunca katılımcılar, doğrudan iş başında uygulamalı eğitim alacak. Ayrıca 5 ay sürecek olan eğitimler kapsamında kadınlar, üretim süreçlerine entegre edilecek.

Konu ile ilgili Aydın Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "'Yüzyılın Kadın İstihdamı Programı İş Pozitif' kapsamında İl Müdürlüğümüz ile Tuğba Kuruyemiş firması işbirliğinde 'Kuruyemiş paketleme işçisi' mesleğinde çalıştırılmak üzere 33 kişilik işbaşı eğitim programı başlatıldı. Katılımcılar, 5 ay süreyle işbaşında uygulamalı eğitim görecek. Program süresince katılımcıların günlük zaruri giderleri, genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primleri kurumumuz tarafından karşılanacak. 28 Nisan'da başlayan program 30 Eylül 2025 tarihinde sona erecek" ifadeleri yer aldı. - AYDIN