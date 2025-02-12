Dün Avrupa bugün Anadolu! Eğitime ara verilen İstanbul için yeni uyarı

Eğitime ara verilen İstanbul için yeni uyarı
ABD'nin Timur Cihantimur ve Eylem Tok'u iade kararına Bakanı Tunç'tan ilk yorum

ABD'nin iade kararına Bakanı Tunç'tan ilk yorum
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan gündem yaratacak Mansur Yavaş iddiası

Erdoğan'ın başdanışmanından gündem yaratacak Mansur Yavaş iddiası
Domuz derisi kullanmışlar! Türkiye'den ayakkabı devine 550 bin lira ceza

Türkiye'den ayakkabı devine 550 bin lira ceza

Kadın Girişimciler İçin E-Ticaret ve Pazarlama Semineri Düzenlendi

Kadın Girişimciler İçin E-Ticaret ve Pazarlama Semineri Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ETSO koordinasyonunda düzenlenen seminerde, kadın girişimcilerin güçlenmesi için e-ticaret, pazarlama ve fikri hakların önemi ele alındı. Katılımcılar, markalaşma ve fikri mülkiyet konularında değerli bilgiler edindi.

ETSO koordinasyonunda faaliyet gösteren TOBB Erzurum Kadın Girişimciler Kurulu E-Ticaret, Pazarlama ve Sınai Mülkiyet Hakları konularını ele alan bir seminer düzenledi.

ETSO Meclis Salonu'nda gerçekleşen programa; TOBB Erzurum KGK Başkanı Kübra Alioğulları, Atatürk Üniversitesi'nden Doç. Dr. Kadir Deligöz, Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri, akademisyenler ve iş dünyasından birçok isim katıldı.

Seminerde; Kadın girişimcilerin güçlenmesi için markalaşma ve fikri hakların önemi vurgulandı. Doç. Dr. Kadir Deligöz, e-ticaret ve pazarlama stratejileri üzerine değerli bilgiler paylaştı. ETSO Sınai Mülkiyet Danışma Birimi'nden Edanur İspirli, marka, patent ve coğrafi işaretler konusunda bilgilendirme yaptı. Etkinlik sonunda, TOBB Erzurum KGK Başkanı Kübra Alioğulları, katkılarından dolayı Doç. Dr. Kadir Deligöz'e gümüş işlemeli tespih takdim etti. Kadın girişimciliğini destekleyen bu tür etkinlikler, iş dünyasında fark oluşturmaya devam ediyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Sahne aldığı mekanda görenler gözlerine inanamadı
img

Hacıosmanoğlu'ndan Büyükekşi'yi zora sokacak hamle
img

Kızını öldüren babanın ilk işi bu olmuş: Anne beni niye öldürdün
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fındık Kurdu Berna 25 yaşında! Sahne aldığı mekanda görenler gözlerine inanamadı

Sahne aldığı mekanda görenler gözlerine inanamadı
Trump ile görüşen Kral Abdullah'ın garip mimikleri dikkatlerden kaçmadı

Trump için sarf ettiği cümle de mimikleri de görüşmeye damga vurdu
3 yıl sonra gittiği evde üvey annesinin kemiklerini buldu

3 yıl sonra kapıyı açan ekipler kemikleriyle karşılaştı
'Cinsel organımı keserim' demişti! Herkes Sergio Agüero'yu konuşuyor

"Yenerlerse cinsel organımı keserim" demişti! Korktuğu başına geldi
Merve Dizdar'ın Kral Kaybederse'deki rolü tepki çekti

Yeni dizisindeki rolüne tepki yağıyor
Süleyman Soylu'yu küplere bindiren iddia

Soylu'yu küplere bindiren iddia

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.