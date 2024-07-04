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Kadın Girişimci Tarım ve Kırsal Kalkınma Programı ile Besi Çiftliği Kurdu

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Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan (TKKD), IPARD Programı kapsamında 700 bin lira hibe desteği alan kadın girişimci Firdevs Erzurum, 100 büyükbaş kapasiteli besi çiftliği kurdu.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan (TKKD), IPARD Programı kapsamında 700 bin lira hibe desteği alan kadın girişimci Firdevs Erzurum, 100 büyükbaş kapasiteli besi çiftliği kurdu.

Kadın girişimci Firdevs Erzurum, Amasya'da ilkel şartlarda büyükbaş hayvancılık üzerine çalışarak geçimini sürdürmekteydi. Erzurum, proje hazırlayıp Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu olan TKDK'ya sunmaya karar verdi. Erzurum, TKDK'dan aldığı IPARD Programı kapsamındaki yüzde 45 hibe desteğiyle 100 büyükbaş hayvan kapasiteli modern bir işletme kurdu.

"Tesisimizde 100 baş hayvanımız var"

IPARD kapsamında 700 bin lira hibe alan kadın girişimci, toplam 1 milyon 600 bin liralık yatırımı kırsala kazandırdı. Kadın girişimci Erzurum, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Aklımızda vardı bu iş. 20 ya da 30 mal düşünüyorduk. TKDK'ya başvurduk ve sağ olsunlar bize yardımcı oldular. 20-30 mal yerine 60 ila 70 mal ile bu projeye girdik. Tesisimizde 100 baş hayvanımız var" dedi.

Günlük çalışma rutinini de anlatan Erzurum, "Sabah yemleme ile başlıyoruz. Öğlenleri yemimizi döküyoruz ve süpürme işlemimizi yapıyoruz. Tekrardan akşamüzeri yemleme işlemi ve süpürge işlemi yapıyoruz. Eşim, ben, çocuklarım ve kayınbiraderim sağ olsunlar bu işin içerisindeyiz" ifadesini kullandı.

"Devletimiz kadınlara pozitif ayrımcılık tanıyor"

Tarım ve Orman Bakanlığı'na da teşekkür eden Firdevs, "Devletimiz kadınlara pozitif ayrımcılık tanıyor. TKDK'da sağ olsun bunu desteliyor. Ben başarabiliyorsam muhakkak ki kadınlarımızda başarabilir. Bizim hayalimiz küçüktü ama büyük bir tesis haline dönüştü. İsterim ki benim gibi yüzlerce kadın olsun" diye konuştu.

Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) tarafından ortaklaşa finanse edilen IPARD Programı kapsamında; AB standartlarında yatırımların hayata geçirilmesi, kırsaldaki ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi, kırsal nüfusun yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve kente göçün önlenmesi amaçlanıyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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