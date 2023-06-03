Kadın girişimci bileziklerini satarak sera kurdu

Bileziklerini satıp devletten aldığı hibe ile sera kurdu

ŞIRNAK - Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Alakamış köyünde oturan kadın girişimci Ayhan Ay, kolundaki bilezikleri sattı. Devletten aldığı hibe ile sera kurdu.

Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Alakamış köyünde oturan Ayhan Ay, evinin yanında bulunan boş araziyi değerlendirmek istedi. Sera kurmayı hayal eden Ay, önce kolundaki bilezikleri sattı. GAP idaresi bünyesinde tarım müdürlüğünün İdil köylerinde seracılığı geliştirme projesi çerçevesinde yüzde 70 hibe desteği alarak hayal ettiği serayı kurdu. Seradan yılda 3 dönem verim alan Ayhan Ay, serayı yaparken sattığı altınları yeniden aldı. Ay, "2 sene önce serayı kurdum. Devlet bize yüzde 70 destek verdi. Seramı kurdum güzel verim alıyorum. 2 yıldır fasulye, domates, salatalık ektim. Altınlarımı satmıştım şimdi yine geri aldım. İyi bir verim alıyoruz. Ailemi geçindirmek için çalışıyorum. Bu sera sayesinde çocuklarımı okutuyorum evimi geçindiriyorum" dedi.

Kadın çiftçilere hibe desteklerinin olduğunu belirten İdil İlçe Tarım ve Orman Müdürü Osman Alçı, "Bu seramızı GAP idaresinin yüzde 70 hibesiyle özellikle kadın çiftçilerimize katma değeri yüksek olan ürünleri yetiştirmek amacıyla kurduk. Bu seramızda yıllık 3 dönem verim alabiliyoruz. Son zamanlarda Şırnak ilimizin sebze üretiminin yüzde 8 kısmını Şırnak olarak karşılıyoruz. Bunu genişletmek amacıyla hem örtü altı hem de açık alandan sebzecilik yana çiftçilerimize destek olmaya çalışıyoruz. Bu işi yapacak olan çiftçilerimiz varsa tarım müdürlüklerine başvuru yapabilirler. GAP kırsal kalkınma bölgesi yüzde 70, tarım bakanlığının yüzde 50 destekleme hibelerimiz var" diye konuştu.