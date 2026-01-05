Kadın Girişimci Akademisi eğitimleri için başvurular 15 Ocak'a kadar sürecek

Garanti BBVA ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) işbirliğiyle düzenlenen Kadın Girişimci Akademisi eğitimleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) gerçekleştirilecek.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, kadın girişimcilerin bilgi birikimi, yönetim becerileri ve kapasitelerini artırmanın yanı sıra iş hayatındaki sürdürülebilir varlıklarını güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen akademi, Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) desteğiyle 21 Ocak'ta başlayacak.

Akademide 6 Mart'a kadar sınırlı kontenjanla düzenlenecek eğitimler için başvurular, 15 Ocak'a kadar "www.garantibbvakadingirisimci.com" adresi üzerinden yapılabilecek. Eğitimler, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Seminer Salonu'nda fiziksel ve video konferans platformu üzerinden çevrim içi olarak hibrit yapıda verilecek.

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri ve alanında uzman profesyoneller tarafından verilecek eğitimlerde katılımcılar, dijital pazarlama, insan kaynakları, müşteri deneyimi, kurum içi iletişim, sosyal medya, e-ticaret, finansal yönetim, liderlik, sürdürülebilir şirket yönetimi, yenilikçi iş modelleri, ticaret hukuku ve sözleşmeler gibi konularda bilgi edinecek.

Garanti BBVA'nın 2006 yılından bu yana sürdürdüğü kadın girişimcilere destek programlarının bir parçası olan akademi, girişimcilerin finansmana erişimlerinin yanı sıra eğitim ve network geliştirme imkanlarını artırmayı hedefliyor.

Programı başarıyla tamamlayan girişimciler, BÜYEM tarafından düzenlenen sertifikanın sahibi olacak.