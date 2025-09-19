Haberler

Kadın Çiftçilere Yönelik Teknik Gezi Düzenlendi
Güncelleme:
Aslanapa ilçesinde, kadın çiftçilere yönelik düzenlenen teknik gezi ile Sekiören köyü ve Domaniç ilçesindeki kadın kooperatiflerinin üretim süreçleri tanıtıldı, bilgi ve tecrübe paylaşıldı.

Aslanapa ilçesinde kadın çiftçiler için, Sekiören köyü ve Domaniç ilçesinde faaliyet gösteren kadın kooperatiflerine teknik gezi düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Aslanapa ilçesine bağlı Yalnızsaray Mahallesindeki kadın çiftçilere yönelik, Merkez Sekiören Köyü ve Domaniç ilçesinde faaliyet gösteren kadın kooperatiflerine düzenlenen teknik gezide tarladan sofraya üretimin her aşamasında emek veren üreticilerle bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunuldu.

Yetkililer, kadın çiftçilerin üretimdeki rolünü ve gücünü desteklemeye devam ettiklerini belirttiler. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
