Kacır, SİPER-2'nin uçuşta hedef değiştirip vurmasını başarı olarak niteledi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çelik Kubbe'nin uzun menzilli kalkanı olarak nitelendirdiği füzenin başarısını tebrik ederek, "Katmanlı hava savunma mimarimiz yerli ve milli sistemlerle güçlenirken, SİPER-2'nin başarılı atış testi, uzun menzilli hava savunma alanındaki teknolojik yetkinliklerimizin gelişimini ve TÜBİTAK SAGE, ASELSAN ve ROKETSAN arasındaki güçlü iş birliğini bir kez daha ortaya koydu." ifadesini kullandı.

Bakan Kacır, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yerli teknolojiyle hazırladığı çok katmanlı hava savunma sistemi Çelik Kubbe'nin füzelerinin kabiliyetiyle geliştiğini bildirdi.

Çelik Kubbe füzesi SİPER-2'nin havadayken hedef değiştirdiği anları paylaşan Kacır, Çelik Kubbe'nin uzun menzilli kalkanı olarak nitelendirdiği füzenin başarısını tebrik etti.

Kacır, SİPER-2'nin, ateşlendikten sonra uçuş sırasında güncellenen yeni hedefini imha etmesinin Türkiye'nin hava savunma alanındaki teknolojik yetkinliklerinin gelişimini bir kez daha ortaya koyduğuna dikkati çekerek, paylaşımında şunları kaydetti:

"SİPER-2 Çelik Kubbe'nin Uzun Menzilli Kalkanı. Katmanlı hava savunma mimarimiz yerli ve milli sistemlerle güçlenirken, SİPER-2'nin başarılı atış testi, uzun menzilli hava savunma alanındaki teknolojik yetkinliklerimizin gelişimini ve TÜBİTAK SAGE, ASELSAN ve ROKETSAN arasındaki güçlü iş birliğini bir kez daha ortaya koydu. Savunma sanayiinde tam bağımsızlık hedefi ile gece gündüz çalışan tüm paydaşlarımızı gönülden tebrik ediyorum."

Kaynak: AA