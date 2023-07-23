Kabine yarın toplanıyor! Gündemde memurları yakından ilgilendiren konu da var

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yarın yapılacak olan Kabine toplantısında Körfez turunun yansımaları, son ekonomik gelişmeler, tahıl koridoru ve İsveç'le yürütülen NATO süreci gibi konular ele alınacak. Ayrıca, memurların mali sosyal haklarının belirleneceği toplu sözleşme de masada olacak.

Kabine toplantısı yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Külliye'de yapılacak. Gündemde toplu sözleşme takvimi, ekonomik gelişmeler, tahıl koridoru ve İsveç'le yürütülen NATO süreci yer alacak.

KÖRFEZ TURUNUN ETKİLERİ DEĞERLENDİRİLECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 günlük Körfez ziyareti sonrası ilk Kabine toplantısı yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanıyor. Gündem maddelerini anlatan CNN Türk muhabiri Arda Erdoğan şu bilgileri verdi: "Suudi Arabistan, Katar, BAE'yi kapsayan turda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı oturumda 18 anlaşma 1 ortak bildiri yayınlanmıştı. Anlaşmalar, savunma, sağlık, yenilenebilir enerji ve uzay endüstrisi çerçevesinde olmuştu. S. Arabistan'a İHA satışı gerçekleşmişti. BAE ile imzalanan 13 anlaşmanın boyutunun 50.7 milyar dolar olduğu açıklanmıştı. İmzalanan anlaşmaların etkileri neler olacak bütün bu başlıklar değerlendirilecek.

TAHIL KORİDORUNDA ARABULUCULUK

Tahıl koridorundan Rusya çekildiği açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan koridorun yeniden işler tutulabilmesi için diplomasi yürütüyor. Atılabilecek adımlar Kabine toplantısında ele alınacak.

EKONOMİDEKİ SON DURUM ELE ALINACAK

İç siyaset ve ekonomi boyutu var. ÖTV düzenlemesinin ardından piyasaların son durumu ele alınacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, iş dünyası ile bir araya gelmişti. Orta vadeli plana dair hazırlıklarda son durum Kabine'nin gündeminde olacak.

MEMURLARI YAKINDAN İLGİLENDİREN KONU MASADA

Memurlarda toplu sözleşme takvimi ağustos ayı itibarıyla başlıyor. Kabine'de 4 milyon memur ve 2.5 milyon memur emeklisinin 2024-2025 yıllarındaki mali sosyal haklarının toplu sözleşmede belirlenmesi ele alınacak."