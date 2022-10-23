Kabine yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde toplanacak! Masada birbirinden önemli 3 başlık var

Milyonların çıkacak kararlara kilitlendiği Kabine toplantısı yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Beştepe'de gerçekleşecek. Başörtüsüne anayasal güvence sağlayacak anayasa değişiklik teklifinin bir numaralı gündem olacağı toplantıda masaya gelmesi beklenilen diğer konular ise enflasyonla mücadelede atılan adımların sonuçları ve Yunanistan ile Ege'de yaşanan gerilim olacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak.

BAŞÖRTÜSÜ TEKLİFİ MASADA

Kabinenin gündeminde başörtüsüne anayasal güvence sağlayacak anayasa değişiklik teklifinin olması bekleniyor. Bu kapsamda hazırlanan taslak metin ile ilgili Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından bir sunum yapılacak.

ENFLASYON MÜCADELEDE ATILAN ADIMLAR ELE ALINACAK

Gündem başlıkları arasında ekonomi de yer alacak. Enflasyonla mücadelede atılan adımların sonuçları değerlendirilecek.

ANKARA-ATİNA HATTINDAKİ GERİLİM DE GÜNDEMDE

Terörle mücadele ve Yunanistan ile Ege'de yaşanan gerilim de kabine toplantısının olası gündem başlıkları arasında yer alıyor.