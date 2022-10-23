Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kabine yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde toplanacak! Masada birbirinden önemli 3 başlık var

Ekonomi Haberleri

Milyonların çıkacak kararlara kilitlendiği Kabine toplantısı yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Beştepe'de gerçekleşecek. Başörtüsüne anayasal güvence sağlayacak anayasa değişiklik teklifinin bir numaralı gündem olacağı toplantıda masaya gelmesi beklenilen diğer konular ise enflasyonla mücadelede atılan adımların sonuçları ve Yunanistan ile Ege'de yaşanan gerilim olacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak.

Kabinenin gündeminde başörtüsüne anayasal güvence sağlayacak anayasa değişiklik teklifinin olması bekleniyor. Bu kapsamda hazırlanan taslak metin ile ilgili Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından bir sunum yapılacak.

Gündem başlıkları arasında ekonomi de yer alacak. Enflasyonla mücadelede atılan adımların sonuçları değerlendirilecek.

Terörle mücadele ve Yunanistan ile Ege'de yaşanan gerilim de kabine toplantısının olası gündem başlıkları arasında yer alıyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi

Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı Beştepe Kabine Politika Ekonomi Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (2)

bekir yapici:

bende bu önemli basliklarin sonucunu görsek diyorum.

Cevap Yaz 0 4 Yayından Kaldır
Narter Nart:

Mal ve hizmet fiyatlarının ne zaman sabitleneceğini merak ediyorum. Mal ve hizmet fiyatlarının sabitleneceği müjdeyi bekliyorum. Marketlerde ve satışlarda her hafta planlı yapılan zamlara dur, denmesini bekliyorum. Başka bir şey de merak etmiyorum.

Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title