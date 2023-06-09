KA-DER Başkanı Nuray Karaoğlu: Hafize Gaye Erkan'ın TCMB Başkanlığına atanması bir ilk

Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA-DER) Başkanı Nuray Karaoğlu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı görevine Hafize Gaye Erkan'ın atanmasına ilişkin yaptığı açıklamada, TCMB'nin tarihsel olarak erkekler tarafından domine edildiğini ve Hafize Gaye Erkan'ın bu göreve gelmesinin bir ilk olacağını belirtti.

Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA-DER) Başkanı Nuray Karaoğlu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ( Tcmb ) Başkanlığı görevine Hafize Gaye Erkan'ın atanmasına ilişkin yaptığı açıklamada, Tcmb'nin tarihsel olarak erkekler tarafından domine edildiğini ve Hafize Gaye Erkan'ın bu göreve gelmesinin bir ilk olacağını belirtti.

Toplumsal hayatta ve ülke yönetiminde eşit temsil hakkını savunmanın KA-DER'in temel ilkesi olduğunun altını çizen Karaoğlu,"Kadınların karar alma süreçlerinde daha fazla yer alması, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması sürdürülebilir kalkınmanın teminatıdır" diyerek Tcmb'nin yönetim kadrosunda kadın temsilinin güçlendirilmesinin önemine vurguda bulundu.

Karaoğlu özetle şunları kaydetti:

KADINLAR LİDERLİK ALANLARINDA DAHA FAZLA YER ALMALI

"Hafize Gaye Erkan, liyakat açısından bakıldığında, önemli özelliklerinin olduğu görülmektedir. Türkiye'nin sürdürülebilir büyümesi için kadınların liderlik pozisyonlarında daha fazla yer alması gerektiğine inanıyorum. Hafize Gaye Erkan'ın TCMB Başkanlığına atanması Türkiye'nin uluslararası arenada güçlü bir imaj oluşturması açısından da önemli bir adım. Bu tarihi atamayla, umuyorum ki Türkiye ekonomisi, kadınların yeteneklerine dayanan ve eşitlik ilkesini benimseyen bir vizyonla yönetilecektir. Kendisinin başarılı bir dönem geçirmesini diliyorum."