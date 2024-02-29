JOJO Caravanport Antalya ve ANFAŞ Outdoor Expo Açıldı

Karavan, tiny house kamp ve outdoor sektörünü bir araya getiren JOJO Caravanport Antalya ve ANFAŞ Outdoor Expo" ANFAŞ Fuar Merkezi'nde açıldı. Fuarın en pahalı ve ucuz fiyatlı iki karavanı yoğun ilgi gördü.

Antalya'da ilk kez düzenlenen fuara, 100'den fazla firma 150'den fazla markayla Antalya'da ilk kez sektör liderleri ve doğaseverleri bir araya getiriliyor. 3 Mart 2024 tarihine kadar, 10.30 ile 19.30 arası ziyaret edilebilecek fuarda; karavan çeşitleri, karavan yan sanayi, tiny house; outdoor ürünleri, doğa ve su sporları, motosiklet çeşitleri ve kamp donanımlarından arazi araçlarına, kadar sektöre dair tüm yenilikler bulunabilecek. Antalyalıların büyük ilgi gösterdiği fuarda özellikle en uygun ve en yüksek fiyatlı karavanlar ziyaretçilerin beğenisini topladı. Her karavanı içine girip inceleyen ziyaretçiler yetkililerden bilgiler aldı.

"Antalya'da ilk kez düzenliyoruz"

JOJO Fuarcılık Genel Müdürü Hakan Görkem Işım, fuarı 'Turizmin başkenti, doğanın kalbindeyiz' temasıyla Antalya'da düzenlediklerini ifade ederek, "JOJO Caravanport Antalya fuarının birincisini düzenliyoruz. Şu anda 20 ilden, 100'ün üzerinde katılımcı, 150'den farklı marka var. Yurt dışından katılımcılarımız da fuardaki yerini aldı" dedi.

"Karavan turizmi bir numara"

Türkiye'de pandemi ve depremden sonra karavana bir yöneliş ve deneyimlemenin arttığına dikkati çeken Işım, "Aslında deneyimleyen insanlar ve buna merakı olan insanların sayısı da artıyor. Bu sayılar arttıkça hem turizm olaraktan yüksek meblağlara çıkacağız. Türkiye, Avrupa'ya göre karavancılıkta 20-30 sene geride bulunuyor. Ama burada hem çok büyük kaynak var hem de çok güzel üreticilerimiz var. Hepsini desteklemek gerekiyor diye düşünüyorum. Alternatif açısından şu an karavan turizmi bir numara. Otel fiyatlarının tabii ki birazcık daha yüksekliğinden de kaynaklı iç piyasa için söylüyorum. İnsanlar direkt doğa ve toprak üzerine kurulmuş karavan ya da tiny house sektörüne yöneliyor" diye konuştu.

"Devamlılığı olsun"

Işım, fuarda yapım şekline göre 110 bin TL'den 10 milyona kadar uzanan karavan fiyatlarının olduğunu kaydetti.

Fuar hedeflerini açıklayan Işım, "En büyük hedefimiz Antalya'ya bu sektördeki fuarı kazandırmak ve devamlılığını sağlamak. Buradaki hem tüketicide hem kullanıcı buranın deneyimi olarak daha fazla, tecrübesi daha fazla. İlgi çok yoğun hafta sonu daha fazla ziyaretçimiz olacaktır" dedi.

"175 bin TL'ye karavan"

İzmit'ten gelen Dream House Karavan Yetkilisi Yusuf Turan, fuara en uygun fiyatlı karavanı getirdiklerini belirterek, "175 bin TL'ye mal edilen karavanımız, fuarın en iddialı karavanlarından. Bu karavanımız 2,5 metre, 2 kişilik, mobilya grubu, banyo, mutfak, buzdolabımız var. ATV ile bu karavanımızı istediğiniz yere götürebilirsiniz. Gösterilen ilgiden çok memnunuz" dedi.

"En geniş karavan"

Fuarın en büyük karavanına sahip olan 5K Karavan Dış Ticaret Sorumlusu Ömer Faruk Avcı, satışlarının yüzde 97'sinin ihracat ağırlıklı olduğunu kaydetti.

Pandemi ve depremin ardından karavan sektörümün ülke genelinde yayılma gösterdiğini dile getiren Avcı, "Bolu'da 4 bin metre kare alanda üretim yapıyoruz. 12 ülkeye ihracat yapıyoruz. Halkın ilgisi oldukça yüksek. Fuarın en büyük en geniş ve en ferah aracıdır. Aracımızda yarım ton temiz su tankı ve 6 kişi konaklayabilir. 6 güneş paneli, 6 akü, 3 KW invertör, kombi, poliüretan köpükle yalıtım, dış ve iç mutfak tuvalet banyo ayrı ayrı eksiksiz bir karavan. Sıfır aracıyla birlikte maddi, değer, 4,5 milyon. Ev konforunda karavan" dedi.

"Doğaseverler bir arada"

ANFAŞ Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı ise Antalya'nın iklim ve ulaşım açısından fuarcılık sektörünün cazibe merkezi olduğunu belirterek, "Fuar doğaseverler ve üreticileri bir araya getirdi. Doğal yaşamın içerisinde bir sporcu olarak bu önemli fuara ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu fuar herkese uygun, doğaseverleri bir araya getiriyoruz. Gelecek yıl fuarımızı daha da geniş kapsamlı yapacağız. Antalya'da ilk kez yapıyoruz ama inşallah devamı gelecek" açıklamasını yaptı. - ANTALYA