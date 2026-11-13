JESDER Başkanı Şentürk, COP31'de 10 bin megavat jeotermal hedefini açıkladı

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GÖKÇE TOPBAŞ/FUAT KABAKCI - Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği (JESDER) Başkanı Ufuk Şentürk, Türkiye'nin jeotermal enerjide önemli potansiyele sahip olduğunu belirterek, sektörde elektrik üretim kapasitesinin 2040'a kadar 10 bin megavata çıkarılmasını hedeflediklerini söyledi.

Şentürk, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında AA muhabirine yaptığı açıklamada, jeotermal enerjinin küresel enerji dönüşümündeki rolünü, Türkiye'nin bu alandaki potansiyelini ve sektörün gelecek dönem hedeflerini değerlendirdi.

Küresel enerji dönüşümünde yenilenebilir kaynakların payının giderek arttığını belirten Şentürk, jeotermal enerjinin kesintisiz elektrik üretimiyle diğer yenilenebilir kaynakları tamamlayan ve enerji arz güvenliğine katkı sağlayan önemli bir kaynak olduğunu ifade etti.

Şentürk, rüzgar ve güneş enerjisinin üretim koşullarına bağlı olarak değişkenlik gösterdiğini, jeotermal santrallerin ise günün her saatinde elektrik üretebildiğine dikkati çekerek, "Jeotermal santraller hem yenilenebilir hem de arz güvenliği olan, 7 gün 24 saat elektrik üretebilen santral tipleri. Dolayısıyla yenilenebilir enerjiyle büyüyeceksek jeotermali de aynı ölçüde büyütmemiz gerekir." dedi.

Türkiye'nin jeotermal kaynaklar bakımından dünyanın önde gelen ülkelerinden olduğunu dile getiren Şentürk, mevcut potansiyelin daha fazla değerlendirilmesinin yerli enerji üretimini artıracağını ve enerji ithalatının azaltılmasına katkı sağlayacağını söyledi.

Şentürk, Türkiye'nin jeotermal enerji alanındaki deneyiminin uluslararası ölçekte örnek alındığını belirterek, "Türkiye'deki jeotermal potansiyelimizin şu anda yüzde 15'ini kullanabiliyoruz. Jeotermal enerjiye yönelmek isteyen ülkeler Türkiye'yi örnek alıyor ve bizi ziyaret ediyor. Bu potansiyeli ülkemizden başlayarak büyütmeliyiz." diye konuştu.

Jeotermal kaynakların kullanım alanlarının genişletilmesinin Türkiye açısından önemli fırsatlar sunacağına işaret eden Şentürk, bu kaynakların elektrik üretiminin yanı sıra konut ısıtması, tarım ve sanayide daha yaygın kullanılabileceğini dile getirdi.

Jeotermal santrallerde yerli üretim yüzde 70'e ulaştı

Türkiye'nin jeotermal enerji teknolojilerinde önemli ilerleme kaydettiğini belirten Şentürk, santrallerde kullanılan ekipmanların yerlileştirilmesiyle uluslararası pazarlarda da yeni fırsatlar ortaya çıktığını ifade etti.

Şentürk, jeotermal enerji yatırımlarının yüksek başlangıç maliyetleri gerektirdiğini ancak Türkiye'nin bu alandaki teknolojik kapasitesinin geliştiğini vurgulayarak, "Ülkemizdeki santrallerin tamamı son teknolojiyle üretilmiş yeni tip santrallerdir. Bunların yüzde 70'ini artık yerli üretiyoruz. Hatta Türkiye'de ürettiğimiz türbinleri Afrika'ya ve Orta Doğu'ya ihraç etmeye başladık. Bu bizim için büyük bir kıvanç." dedi.

Yerli üretimin geliştirilmesinde desteklerin önemli rol oynadığını dile getiren Şentürk, jeotermal santrallerde yerli ekipman kullanımının artırılmasını amaçladıklarını söyledi.

Şentürk, Türkiye'nin jeotermal alanında sahip olduğu bilgi birikimi ve üretim kapasitesinin yeni yatırımlarla güçlendirilmesinin, ülkenin uluslararası enerji teknolojileri pazarındaki konumuna katkı sağlayacağını ifade etti.

Jeotermal sera alanlarında 28 bin dönüm hedefi

Jeotermal enerjinin elektrik üretiminin yanı sıra tarım ve konut ısıtmasında da önemli kullanım imkanları sunduğuna dikkati çeken Şentürk, özellikle jeotermal kaynaklarla ısıtılan seraların yaygınlaştırılması için yeni yatırımların hayata geçirildiğini söyledi.

Şentürk, Tarım ve Orman Bakanlığının bu alanda önemli çalışmalar yürüttüğünü belirterek, "Ülkemizde 4 bin dönüm olan jeotermal kaynaklı sera ısıtmasını 28 bin dönüme çıkarmak için yatırımlar başladı. Önümüzdeki 2-3 yıl içinde 28 bin dönüme çıkacak. Daha da büyüyeceğine inanıyorum." diye konuştu.

Jeotermal elektrik santrallerine entegre seraların kurulmasının kaynakların verimli değerlendirilmesine katkı sağlayacağını dile getiren Şentürk, kaynağı tespit edilmiş sahalarda sera ve tarımsal kurutma tesislerinin geliştirilmesiyle yeni yatırım fırsatlarının ortaya çıkabileceğini söyledi.

Şentürk, jeotermal kaynakların konut ısıtmasında kullanımının artırılmasının da önemli olduğunu belirterek, Türkiye'nin bu alanda dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer aldığını ve mevcut potansiyelin daha geniş ölçekte değerlendirilmesiyle doğal gaza olan bağımlılığın azaltılabileceğini dile getirdi.

"2040'a kadar 10 bin megavat seviyesine ulaşmalıyız"

Türkiye'nin "Milli Enerji 2040" vizyonu kapsamında ortaya koyduğu yenilenebilir enerji hedeflerinin jeotermal sektörü açısından önemli fırsatlar sunduğunu ifade eden Şentürk, kesintisiz üretim yapabilen jeotermal santrallerin enerji dönüşümündeki rolünün güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Şentürk, jeotermal enerjinin özellikle rüzgar ve güneş enerjisinin elektrik sistemindeki payının artırılmasını destekleyebileceğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Sayın Bakan'ın (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar) 2040 vizyonu çerçevesinde açıkladığı yenilenebilir enerji hedefleri çok büyük. Jeotermalde elektrik üretiminde hedefimiz olan 10 bin megavat seviyesine 2040 yılına kadar mutlaka gelmemiz gerekir. Eğer biz 10 bin megavata gelirsek 80-90 bin megavatlık güneş ve rüzgar santralini destekleyebilir seviyelere geliriz."

Jeotermal kaynakların elektrik ve ısı üretiminin yanı sıra içerdiği değerli maden ve mineraller açısından da fırsatlar sunduğuna dikkati çeken Şentürk, bu kaynakların değerlendirilmesinin enerji sektörüne ekonomik katkı sağlayabileceğini ifade etti.

Şentürk, jeotermal elektrik santrallerinin hibrit üretim sistemleriyle desteklenmesinin de sektöre katkı sağlayacağını belirterek, ruhsat sahalarındaki tarıma elverişli olmayan alanlarda hibrit tesisler kurulabilmesine yönelik düzenlemelerin üretim sürekliliğini güçlendirebileceğini ve işletme maliyetlerini azaltabileceğini dile getirdi.

Sektördeki yatırımların sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi için destek mekanizmalarının önemine değinen Şentürk, Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması kapsamından çıkan jeotermal elektrik üreticilerine yönelik taban fiyat uygulanması taleplerinin de değerlendirilmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA