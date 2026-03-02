Haberler

Savaş gölgesinde piyasalar: Yatırımcı rotayı altın ve gümüşe çevirdi

Savaş gölgesinde piyasalar: Yatırımcı rotayı altın ve gümüşe çevirdi
Güncelleme:
Küresel jeopolitik gerilimler enerji ve emtia piyasalarında dalgalanmalara yol açarken, uzmanlar güvenli liman olarak altın ve gümüşe olan talebin arttığına dikkat çekiyor. Petroldeki yükseliş enflasyonu tetikleyebilir.

Küresel ölçekte artan jeopolitik gerilimlerin enerji ve emtia piyasalarında sert dalgalanmalara yol açtığı değerlendirilirken, uzmanlar güvenli liman talebinin yeniden altın ve gümüşe yöneldiğine dikkat çekiyor. ABD-İsrail hattında İran'a yönelik operasyonlar ve karşılıklı misillemeler sonrası artan tansiyon, özellikle Hürmüz Boğazı üzerinden enerji arzına ilişkin endişeleri gündeme taşıdı.

Krizle birlikte petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareket hızlanırken, yatırımcıların riskten kaçınma eğilimi doğrultusunda altın ve gümüşte de güçlü alımlar gözlendi. Jeopolitik risklerin ekonomik verilerin önüne geçtiği bir fiyatlama dönemine girildiği belirtiliyor. DEMAŞ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cumhur Kitiş, yaşanan gelişmelerin yalnızca bölgesel değil küresel sistem açısından da kırılma anlamı taşıdığını belirterek, "Artık dünyada belirleyici olan şey ekonomik veriler değil, jeopolitik kırılmalardır. Uluslararası kurumların caydırıcılığı zayıflamış durumda. Gücün belirlediği bir düzen zaten vardı; fakat bugün o düzenin bile kuralları ortadan kalkıyor. Bu durum tüm küresel sistemi etkiliyor" dedi.

"Bugün altın fiyatını sadece enflasyon, faiz ya da dolar belirlemiyor"

Kitiş, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gelişmelerin enerji piyasaları açısından kritik olduğuna işaret ederek, bu hattın küresel petrol ticareti için stratejik önem taşıdığını vurguladı. Boğazdaki risk algısının artmasının petrol fiyatlarını yukarı çektiğini belirten Kitiş, arz daralması ihtimalinin fiyatlar üzerindeki baskıyı artırabileceğini ifade etti. Jeopolitik belirsizlik dönemlerinde yatırımcıların ilk yöneldiği varlıkların altın ve gümüş olduğunu belirten Kitiş, mevcut sürecin klasik ekonomik dinamiklerin ötesine geçtiğini dile getirerek, "Bugün altın fiyatını sadece enflasyon, faiz ya da dolar belirlemiyor. Siyasi ve askeri gelişmeler artık fiyatlamanın ana unsuru haline geldi. Ekonomik veriler ikinci planda kalıyor. Uzun vadede altının yükseliş eğilimi sürecektir. Çünkü belirsizlik geçici olabilir ama güven arayışı kalıcıdır. Devletler ve merkez bankaları rezerv tercihlerinde altını artırmaya devam ediyor. Bu yapısal bir dönüşümdür" diye konuştu.

"Petrol artışı enflasyon baskısını tetikleyebilir"

Petrol fiyatlarındaki yükselişin küresel enflasyon üzerinde yeniden baskı oluşturabileceği, bunun da merkez bankalarının para politikalarını etkileyebileceği değerlendiriliyor. Enerji maliyetlerindeki artışın hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde büyüme üzerinde sınırlayıcı etki oluşturabileceği ifade ediliyor. Hususa ilişkin Kitiş, "Dünyada yaşanan bu kırılma, sadece askeri ya da siyasi bir gelişme değil; aynı zamanda küresel varlık dağılımının yeniden şekillendiği bir dönemdir. Faiz iner çıkar, piyasalar dalgalanır; fakat belirsizlik derinleşirse yatırımcı rotasını değiştirmez. Önümüzdeki süreçte geri çekilmelerin geçici olacağını, asıl yönün yukarı olduğunu düşünüyorum. Altın ve gümüşte hikaye bitmedi; aksine yeni başlıyor" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

500

