Japonya ve İtalya, kritik mineraller ile ekonomik güvenlik alanlarında işbirliğini güçlendirecek

Güncelleme:
Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Tokyo'da bir araya gelerek kritik minerallerin tedarik zincirlerinin güçlendirilmesi ve ekonomik güvenlik alanında işbirliğini artırma konusunda mutabık kaldı.

Kyodo ajansının haberine göre, Ekim 2025'te göreve gelmesinin ardından Japonya'da bir Avrupa ülkesi liderini ilk kez ağırlayan Takaiçi, İtalyan mevkidaşı Meloni ile Tokyo'da bir araya geldi.

Görüşmenin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi.

İki lider, uzay alanındaki işbirliğini teşvik etmek üzere Japonya ve İtalya arasında istişare mekanizması kurulacağını teyit etti.

Görüşmede ayrıca, iki ülke arasındaki mevcut stratejik ortaklığın güvenlik ve kültür başta olmak üzere çeşitli alanlardaki ilişkileri güçlendirmek amacıyla "özel stratejik ortaklık" düzeyine yükseltilmesi kararlaştırıldı.

Başbakan Takaiçi, basın toplantısındaki konuşmasında, uluslararası toplumun krizlerle karşı karşıya olduğu ve Hint-Pasifik'teki stratejik ortamın zorlaştığı bir dönemde, benzer değerlere sahip ülkeler arasındaki yakın işbirliğinin her zamankinden daha önemli hale geldiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran - Ekonomi
